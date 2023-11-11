Cumartesi Anneleri, yıllar sonra ilk kez Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yaptı

Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra ilk kez gözaltına alınmadı ve Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Cumartesi Anneleri, 5 yıldan uzun zaman sonra ilk kez Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Kayıp yakınları, açıklamanın ardından ellerindeki karanfilleri meydana bıraktı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 972'nci haftada basın açıklaması yaptı.

5 yıldır ilk kez Galatasaray Meydanı’nda açıklama yapan Cumartesi Anneleri/İnsanları, açıklamanın ardından karanfilleri meydana bıraktı.#CumartesiAnneleri972Hafta pic.twitter.com/PX2lJe88iU — MLSA (@mlsaturkey) November 11, 2023

CUMARTESİ ANNELERİ, GALATASARAY MEYDANI'NDAN VAZGEÇMEDİ

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 5 yıldır polis tarafından engellenen ve gözaltına alınan kayıp yakınlarına bu defa polis müdahale etmedi.

YERLİKAYA "YAŞADIKLARI MAĞDURİYETTİR" DEMİŞTİ

Cumartesi Anneleri yıllar sonra yine ilk kez geçen hafta gözaltına alınmamış ve polisle yapılan müzakereler sonucu Galatasaray Meydanı'na karanfil bırakmışlardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki gün önce HEDEP Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan'ın Cumartesi Anneleri'ne ilişkin sorusuna "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz, gözaltı yapmadık" sözleriyle yanıt vermişti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor da Bakan Yerlikaya'nın Cumartesi Anneleriyle ilgili açıklamasının olumlu olduğunu belirterek AYM kararlarına uyulması çağrısı yapmıştı.

MÜDAHALE, YARGI KARARINA RAĞMEN SÜRÜYORDU

Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis müdahalesini AYM'ye taşıdı.

Ocak, başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla çıktı.

Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan ve geçtiğimiz günlerde AYM'nin Can Atalay için verdiği hak ihlali kararında karşı oy kullanan Muhterem İnce oldu.