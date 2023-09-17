Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Garibaşvili görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, görüşmede Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Erdoğan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın, Garibaşvili'yi kabulünde, Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahsettiğini ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade ettiğini bildirdi.

Erdoğan'ın, iki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söylediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti."

ERDOĞAN'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan'ın Başbakanı Irakli Garibaşvili ile Türkevi'nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.