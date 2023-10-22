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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Destici'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisinin (BBP) 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi kutladı.

Güncel
  • 22.10.2023 23:56
  • Giriş: 22.10.2023 23:56
  • Güncelleme: 22.10.2023 23:58
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Destici'yi tebrik etti
FOTOĞRAF: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisinin (BBP) 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Mustafa Destici'yi ve yönetimini tebrik ederim. Yapılan seçim, BBP camiasına ve Türk demokrasisine hayırlı olsun. Bu vesileyle, kurucu Genel Başkan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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