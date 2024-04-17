Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kamuda tasarruf açıklaması

Kamu kurumlarında birçok keyfi ve propaganda odaklı harcamalar gündemdeyken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ‘kamuda tasarruf’ açıklaması geldi. Yılmaz, bunun öncelikli konu olduğunu söyledi.

AKP iktidarıyla birlikte çoğu keyfi ya da iktidar propagandalarına yönelik kamu harcamaları sık sık gündeme geliyor. Bu tür lüks harcamaların bazıları, seçim sonrası ortaya çıkmıştı. AKP’den alınan belediyelerde önceki yönetimin lüks harcamaları kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Bugün BirGün’ün haberine konu olan İletişim Başkanlığı’ndaki AKP propagandasına yapılan harcamalar da dikkat çekti. Mustafa Bildircin imzalı haberde başkanlığın, seçimlerin yapıldığı mart ayında imza attığı harcamanın, şubat ayına oranla yüzde 200’lük artışla 913,7 milyon TL’ye ulaştığı ortaya çıkarılmıştı.

Buna benzer birçok örnek gündemdeyken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan ‘kamuda tasarruf’ açıklaması geldi. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz "Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz. Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu" diye konuştu.

Yılmaz, ‘tasarruf konusunda yasaya neden ihtiyaç duyulduğuna’ ilişkin soruya ise "Yasaya ihtiyaç duyulan konular olduğu gibi ihtiyaç duyulmadan yapılacaklar da var. Konusuna göre, yani genelgeyle yapılacak iş var, idari kararla yapılacak iş var. Uygulamayla olacak işler var. Yasayla olan kısımlar da olabilir tabii" yanıtını verdi.

İktidar mensupları daha önce de birçok kez 'kamuda tasarruf' yapacaklarını iddia etmiş; bu iddiaların çoğu lafta kalmıştı.