'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılanan 4 SOL Partili hakim karşısına çıktı

Bolu'da, 14 Mayıs seçimleri öncesi kentte bildiri dağıtan 4 SOL Parti üyesine 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada, SOL Partili üyeler, bildiri dağıtmanın suç olmadığına dikkat çekti. Mahkeme, duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

Bolu'da, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin çalışmalarda SOL Parti bildirisi dağıtan 4 partili hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Davanın ilk celsesi, Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.Duruşmaya 14 Mayıs Genel Seçimlerinde SOL Parti'nin Bolu'dan aday gösterdiği Sinan Cantürk, Ahmet Aksoy ve partinin merkez ilçe başkanı Özer Çetinkaya ile parti üyesi Yusuf Belek katıldı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla haklarında dava açılan partililerin yanı sıra avukat Ferhat Çelik'de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmayı takip eden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının katılmadığı duruşmada savunmaslar yapıldı.

"BİLDİRİDE KİMSEYE HAKARET EDİLMEDİ"

Seçim sürecinde milletvekili adayı olduğunu söyleyen Sinan Cantürk, dava konusu bildiride kimseye hakaret edilmediğini ifade etti.

Bildiriden bir bölüm okuyan hâkim Cantürk'e, "İfadeler cumhurbaşkanlığı seçimlerine mi yönelikti? Kime yönelikti?" diye sordu. Hâkimin sorusunu Cantürk, bildiride genel seçimlere ilişkin ifadeler olduğunu ve kimsenin isminin geçmediğini belirterek yanıtladı.

Fotoğraf çekimi için orada olduğunu söyleyen Yusuf Belek'in ardından Ahmet Aksoy da dağıttıkları bildirinin suç içermediğini vurguladı.

AYM VE AİHM KARARLARI HATIRLATILDI

Soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili yetki itirazının olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan avukat Ferhat Çelik, partilerin soruşturmasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirtti. "Bu bildiri partinin sitesinde ve sonrasında da birçok kişi tarafından paylaşılmıştır. Binlerce kişinin paylaştığı bildiriden sadece dört kişiye dava açılmıştır. İddianamede bildirinin bir kısmı alıntılanmış, suçun unsurlarına yer verilmeden müvekkillerin cezalandırılması istenmiştir" diye konuştu.

Bildiride isim ve mevki geçmediğini vurgulayan avukat Çelik, dava konusu bildirinin siyasi parti seçimlerine ilişkin olduğunu söyledi. Çelik şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ifadenin bağlamı içerisinde değerlendirmesi gerektiğini defalarca dile getirmiştir. Bildirideki sözler düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında korunma altındadır. Suçun unsurlarının oluştuğunu söylemek mümkün değildir. Müvekkillerin beraatını talep ediyoruz."

DURUŞMA 6 MAYIS'A ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve avukatının davaya katılma talebinin kabul edilmesini isteyen savcı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın tarafına gönderilmesini talep etti.

Katılma taleplerini kabul eden mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı 6 Mayıs 2024 tarihine erteledi.