Cumhurbaşkanlığı bütçesi ikiye katlandı

2024 yılı bütçe teklifine göre; 2023’te 6,6 milyar TL olan Cumhurbaşkanlığı Bütçesi'nin 2024’te 12 milyar 283 milyon 843 bin TL’ye çıkarılması öngörüldü.

Havva GÜMÜŞKAYA

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen yurttaş için yeterli kaynak aktarımını yapmayan iktidar, Saray’ın bütçesini bir yılda ikiye katladı.

2023’te 6,6 milyar TL olan Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, 2024’te 12 milyar 283 milyon 843 bin TL’ye çıkarıldı.

MAL VE HİZMET ALIM HARCAMALARI YÜZDE 81,33 ARTACAK

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan bütçe teklifinde Cumhurbaşkanlığı personel giderleri 2023 yılına göre yüzde 136 artırıldı. 2023’de 940,3 milyon lira olan başlangıç ödeneği 2024 için 2 milyar 225 milyon liraya çıkarıldı.

Saray’ın mal ve hizmet alım harcamaları için 2024 bütçesinden 6 milyar 931 milyon lira ayrıldı. 2023 bütçesinde bu tutar 3 milyar 822 milyon liraydı.

Gelecek yıl mal ve hizmet alım harcamalarında yüzde 81,33 oranında artış yapıldı.