Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Şükrü Okan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Rus deniz piyadeleri tarafından baskın düzenlenen Şükrü Okan gemisine ilişkin haberlere dair açıklama yaptı. Açıklamada "Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Rus deniz piyadeleri tarafından baskın düzenlenen Şükrü Okan gemisine ilişkin haberlere dair açıklama yaptı.

Açıklamada, iktidarın konuya ilişkin açıklamada bulunmamasına ilişkin haberlerin "manipülasyon" olduğu öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basına yansıyan ve Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yer Türk kara suları değil, uluslararası sulardır. Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir. Uluslararası hukukta geminin ismi veya personelinin milliyetinden ziyade önemli olan 'bayrak devleti'dir. Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki muhataplar, Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Rus deniz piyadeleri 13 Ağustos Pazar günü Karadeniz'de İstanbul'un 60 kilometre açığında bulunan uluslararası sularda Türk gemisi "Şükrü Okan"a helikopterle baskın düzenlemişti. Yapılan baskına ilişkin iktidardan herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Öte yandan Rusya ordusu baskının görüntüleri ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanmış, Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan ‘Sukra Okan’ adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir” ifadelerine yer verilmişti. Reuters ise olaya ilişkin “Rusya, Erdoğan’ı sınadı” yorumunda bulunmuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?" diyerek tepkisini dile getirmişti.