Cumhur’da kafalar karman çorman

Cumhur İttifakı’nda her kafadan ayrı ses çıkıyor. AKP, MHP ve BBP milliyetçi söylemlere sarılırken HÜDA PAR özerkliği tartışmaya açtı. YRP ise yerel seçimde destek şartı getirdi. İttifakın şimdilik tek tutkalı ise Erdoğan.

Mehmet Emin KURNAZ

İktidar cephesi, vermeye çalıştığı birlik görüntüsünün aksine içeride krizlerle boğuşuyor. Cumhur İttifakını oluşturan partilerde her kafadan ayrı ses çıkarken kimi milliyetçilik söylemine sarılıyor kimi özerklik tartışması açıyor. Kimisi cemaatleri savunurken kimisi Atatürk’ün mirasından bahsediyor. Erdoğan her konuşmasında pembe tablolar çizerken kimi ittifak partileri vergi adaletsizliğinden, emekli maaşlarının düşük olduğundan yakınıyor. Bu beşbenzemez parti ve liderlerinin aynı blokta konum almalarını sağlayan motivasyon ise Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında oluşturdukları zorunlu koalisyon. 50+1 tartışmasında da görüldüğü üzere içeride artan gerilimler, şimdilik yerel seçim gündeminin altına süpürülüyor. Kriz dönemlerinde ise her parti kendi kimliğini devreye sokarak daha yüksek perdenden konuşmaya başlıyor. Erdoğan’ın olmadığı bir siyasi senaryoda iktidar blokunun bütün olarak kalma ihtimali bulunmuyor.

Cumhur İttifakı’nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi’nin lideri Mustafa Destici, akaryakıtta 6 liralık zamma neden olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışını eleştirdi. Destici, AKP’yi eleştirerek verginin zenginlerden daha çok alınması gerektiğini söyledi. Destici duruma yönelik olarak "Ahlaki değil" yorumunu yaptı. Destici daha önce de emeklilere yapılan zam konusunda hükümete eleştirilerde bulunmuştu. Destici son olarak Pençe Kilit Operasyonu’nda hayatını kaybeden askerlerin ardından DEM Parti’nin kapatılmasını istedi.

Mustafa DESTİCİ

MHP lideri Bahçeli, bütçe maratonunun sona ermesinin ardından partisinin dünkü grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pençe Kilit Harekatı’nda yaşamını yitiren askerler üzerinden milliyetçi nefret söylemine gaz veren Bahçeli, DEM Parti milletvekillerinin maaşlarının kesilmesi çağrısı yaptı. Bahçeli, CHP lideri Özel’i de tehdit ederek "Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek" dedi. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 50+1 sisteminden dönülmesine ilişkin sözlerine de sert tepki göstermişti. Bahçeli ayrıca Yusuf Tekin’in şeriatçı vakıflarla işbirliği protokolünü savunmasını da üstü kapalı sözlerle eleştirmişti.

Devlet BAHÇELİ

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasının "eyalet sistemi" ve "özerklik" ile ilgili ifadeler kullandı. Yapıcıoğlu’nun açıklamalarına karşı Cumhur İttifakı’ndan yeterli dozda bir açıklama gelmedi. Diyarbakır’da Şeyh Sait’in isminin bir bulvara verilmesi üzerinden yürütülen tartışmalarda HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da Şeyh Sait’i savunmuştu. HÜDA PAR ayrıca anadilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılmasını da talep etmiş, Cumhur İttifakı’nda bulunan AKP, MHP ve BBP’ye taban tabana zıt çıkışlar yapmıştı.

Zekeriya YAPICIOĞLU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonrası yaptığı açıklamalarda AKP’yi ‘vatandaşların mağduriyetini görmezden gelmek’ ile eleştirdi. Fatih Erbakan, verdikleri desteğin herhangi bir pazarlık karşılığında olmadığını söyleyerek, ”Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var” ifadelerini kullandı. 2024 bütçe görüşmelerinde konuşan Erbakan hükümete yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Erbakan, “Milletten toplanan vergiler faiz ödemek yerine millete hizmet için kullanılabilir, sosyal yardım dağıtmak yerine milletimizin refah seviyesi artırılabilir” dedi. Erbakan bütçeye hayır diyeceklerini de duyurmuştu. Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisi ile AKP heyetinin yerel seçimlerde işbirliği için ön görüşme yaptıklarını söyledi. İşbirliğinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olacağını ifade ettiklerini belirten Kılıç, "Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var" ifadelerini kullandı. YRP’den yapılan açıklamada ayrıca talepleri yerine getirilmediği takdirde her ilde AKP adaylarıyla yarışacakları ifade edildi.