Cumhur’da ortakları ikna arayışı

Dışarıya, “İttifak içinde sorun yok” mesajı vermeye çalışan AKP, yerel seçim öncesi pazarlıkta el yükselten ortaklarıyla karşı karşıya. Seçime kendi adaylarıyla gireceğini belirten YRP ise ikna edilmeye çalışılıyor.

Politika Servisi

Yerel seçim maratonu hız kazanırken dışarıya ‘birlik’ görüntüsü vermeye çalışan Cumhur İttifakı’nda krizler yaşanıyor. MHP ile yaşanan kriz, HÜDA PAR’ın özerklik tartışmasını gündeme getirmesi ve bir başka ittifak ortağı Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) seçime kendi adaylarıyla çıkacağı mesajı Erdoğan’ı zor durumda bırakıyor. YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın “Kılıçdaroğlu, Erdoğan ikileminde Erdoğan’ı destekledik ancak bu yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı seçmiyoruz, kendi adaylarımızla gireceğiz” ifadelerini kullanması YRP’nin pazarlıkta el yükselttiği yorumlarına neden olurken AKP ikna turlarına çıkıyor. Kılıç, dün yaptığı açıklamada, “AKP heyeti randevu istedi” dedi. YRP ile AKP heyetleri bugün bir kez daha masaya oturacak.

AKP’NİN OLDUĞU YERLERDE GÜÇLÜLER

14 Mayıs milletvekili seçimlerinde kendi adaylarıyla çıkan YRP’nin aldığı oy oranlarının bir kısmının özellikle kırsal bölgelerde ve işçi havzalarında olması ise dikkat çekici.

AKP’nin de seçmen kitlesinin ağırlıklı olduğu bölgelerde çıkarılacak her bir aday Cumhur İttifakı’nın adaylarını zayıflatma ihtimalini barındırıyor. YRP’nin en çok oy aldığı Malatya, Konya, Maraş gibi yerlerde AKP’nin birinci parti olması ise bu ihtimali kuvvetlendiren etkenlerden. Öte yandan AKP’nin seçmen kitlesinin yoğun olduğu Kocaeli, Sakarya gibi işçi havzalarında da görece gücü bulunan YRP’nin Cumhur İttifakı içerisinde olup olmama kararı da bu bölgeler ayrı bir önem taşıyor.

AKP-MHP arasında süren krizin bir başka boyutu da yerel seçimlerdeki adaylıklar. 30 büyükşehirden Manisa ve Mersin haricindeki 28 şehirde AKP belediye başkan adayının destekleneceğini açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 51 ilin 22'sinde her iki partinin ayrı ayrı seçime katılacağını geri kalan 29 il merkezinde ise işbirliği yapılacağını açıklamıştı. Açıklanan bu kararın da çoğu bölgede iki partinin teşkilatlarında tartışma yarattığı konuşulanlar arasında. Son günlerde daha çok gün yüzüne çıkmaya başlayan milliyetçiler ve İslamcılar arasındaki gerilim de göze alındığında YRP’nin seçimlerde alacağı tutum bölgelerdeki adaylıkları etkileyebilir.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HER BİR OY CUMHUR İÇİN KRİTİK

AKP’nin İstanbul için aday yoklamaları sürerken ittifak düzleminde YRP’nin kendi adaylıklarını açıklamaları en çok bu şehirler üzerinde etkili olacak. Bir önceki seçimde YRP’nin İstanbul’da yüzde 3,25, Ankara’da yüzde 2,67, Adana’da yüzde 1,79, Bursa’da yüzde 3,57 oyu bulunuyor. Doğrudan Cumhur İttifakı içerisinde aldıkları bu oy oranları yerel seçimlerde AKP iktidarı için büyükşehirde büyük önem arz ediyor.