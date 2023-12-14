Cumhur’da pazarlık başladı

Haber Merkezi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’ın, yerel seçimde AKP’ye destek vermek için kendilerine büyükşehirlerden birinin verilmesini istediği öne sürüldü. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Meclis’te iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdikten bir gün sonra önceki gün Erdoğan ile AKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebiyle gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Erbakan, görüşmeyle ilgili "Bizim de teşkilatımızla, yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir" açıklamasını yaptı. Görüşmede Erdoğan’ın, İstanbul, Ankara ve İzmir için destek istediği ancak Erbakan’ın bu destek için bir şart sunduğu iddia edildi. NTV’nin haberine göre Erbakan’ın, AKP’nin kendilerine büyükşehirlerden birinde destek verilmesi halinde konuyu parti yönetimine aktaracağını söylediği öne sürüldü. Buna göre Erbakan Erdoğan’a Bursa ve Malatya gibi oy potansiyeli yüksek illeri işaret etti.