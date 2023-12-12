Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: AK Parti'den bize gelmiş ittifak teklifi yok

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Bizden duymadıkça ittifak konusunda duyduğunuz bütün açıklamalar gerçek dışıdır. AK Parti tarafından bize gelmiş bir birliktelik teklifi de mevzu bahis değil” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Partisinin Genel Başkanı Fatih Erbakan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi. Kılıç, yerel seçimlerde partisinin tutumu, asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve Ankaragücü ile Rizespor müsabakasında hakeme yapılan saldırı konularında açıklamalarda bulundu.

ASGARİ 20 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKMALI

Türkiye'de asgari ücret rakamını açlık sınırı üzerinden konuşulmaması gerektiğini dile getiren Kılıç, “Asgari ücret rakamının da her kesimin katlanacağı fedakarlıklarla 20 bin liranın üzerine çıkarılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

"BİZE İTTİFAK TEKLİFİ GELMEDİ"

Kılıç, yerel seçimlerde AKP'yle ittifak yapılacağı ve ortak aday çıkarılacağı iddialarına da cevap verdi. Resmi bir açıklama yapılmadığı takdirde ifade edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Kılıç, “Bizden duymadıkça ittifak konusunda duyduğunuz bütün açıklamalar gerçek dışıdır. Sansasyonel açıklamalardır. Asparagastır ya da bazı adayların kendi partileri içerisindeki konumlarını kuvvetlendirmeye yönelik pazarlama çalışmalarıdır. Böyle bir görüşme yok. Herhangi bir aday endeksi bir yaklaşımımız söz konusu değil. Herhangi bir il, ilçe şartı tarafımızdan öne sürülmüş değil. AK Parti tarafından bize gelmiş bir birliktelik teklifi de mevzu bahis değil” ifadelerini kullandı.