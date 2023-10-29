Cumhuriyet 100 yaşında: Halk sahiplendi

Resmi törenler ve “bayrak asın” çağrılarıyla sınırlandırılmak istense de Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusu alanlara sığmıyor. Memleketin dört bir köşesinde 7’den 70’e yurttaşlar renkli kutlamalara imza atıyor.

HABER MERKEZİ

AKP iktidarının tüm kısıtlamalarına ve engellemelerine rağmen Cumhuriyet'in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Kutlamaları resmî törenler ve “balkonlara, camlara bayrak asın” çağrısıyla sınırlandıran iktidara inat çocuklar, gençler başta olmak üzere her kesimden binlerce yurttaş dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ve Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünü kutlamak için sokakları, meydanları doldurdu. Coşkulu geçen kutlamalarda birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarken, bugünkü yüzüncü yıl törenlerine insan selinin katılması bekleniyor.

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En anlamlı dalış

Milli sporcu Şahika Ercümen Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği dalışta bayrak açtı. Van Erciş'te Yahya Kemal Beyatlı İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 110 kişilik grup, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık yaptı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle "100. yıl" koreografisi oluşturdu, daha sonra yaklaşık 400 öğrenciden oluşturdukları koro ile Cumhuriyet şarkıları seslendirdi, marşlar eşliğinde meşaleler yaktı.

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1919 metrelik yürüyüş

Samsun'da ise 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. İstanbul’da Büyükçekmece Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına ‘100. Yıl Cumhuriyet Ormanı’ oluşturdu. 25 bin metrekarelik alana kurulan ormana; yüzlerce ağaç düzenlenen törenle dikildi. Yurttaşlarla ile birlikte ağaç diken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Cumhuriyetimiz ile birlikte bu çınar ağaçları büyüyecek, bir bakıma burada Cumhuriyetimizi temsil edecekler” dedi.

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2023 kişilik zeybek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 2023 kişi aynı anda zeybek oynadı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da etkinliğe katıldı. Amasya’nın Suluova ilçesinde bir lisenin öğretmen ve öğrencileri kalp ve ay yıldızlı Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

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100’üncü yıl kutlu olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk koyma törenine katıldı. Törenin ardından Taksim İstiklal Caddesi üzerinden yürüyen İmamoğlu, “100’üncü yılında hepimizin sorumlulukları var. Cumhuriyetin çocuğu olarak büyüdüğüm bu ülkede, şu anda dünyanın en büyük şehrinin Belediye Başkanıyım. Cumhuriyeti bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, bütün ecdadımıza şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı kutlu olsun” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavaş, mesajında, "Demokrasimizi genç nesillerin omuzlarında daha da yükseltecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkaracak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlu olsun" diye konuştu.