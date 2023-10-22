Cumhuriyet'in 100. yılı için Dolmabahçe'de dalış gerçekleştirildi

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu ve Türk Balıkadamlar Spor Kulübü dalgıçları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı için dün ve bugün, "100. yılda Cumhuriyet denizler kadar sonsuz" sloganıyla Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde 134 noktada dalış yaptı. Organizasyonun İstanbul ayağı Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlendi. Dalgıçlar, deniz altında Türk bayrağı, Atatürk posterleri ve "Cumhuriyet'e derinden bağlıyız' yazılı pankart açtı.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu ve Türk Balıkadamlar Spor Kulübü dalgıçları, dün ve bugün Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde 134 noktada binlerce dalgıcın katılımıyla dalış gerçekleştirdi. Aralarında eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de bulunduğu 25 dalgıcın katıldığı etkinlik, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"100. yılda Cumhuriyet denizler kadar sonsuz" sloganıyla düzenlenen organizasyonun merkez üssü olan İstanbul ayağı Dolmabahçe Sarayı önünde 30 dalgıçla gerçekleştirildi. Dalgıçların 25 dakika suyun altında kaldığı dalışa deniz polisleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıtası da eşlik etti. Dalgıçlar, deniz altında Türk bayrağı, Atatürk posterleri ve "Cumhuriyet'e derinden bağlıyız" yazılı yankart açtı.

Bitlis’teki Nemrut Gölü’nden Kaş sularına kadar uzayan dalışa Azerbaycan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de dalgıçlar ve Amerika’da yaşayan serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç da katıldı.