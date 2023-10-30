Cumhuriyet’i ayağa kaldırmak görevimiz

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Cumhuriyet'in 100. yılında "Cumhuriyet için, sosyalizm için yürüyelim" sloganıyla İzmir'de yürüyüş düzenledi. TKP İzmir İl Başkanı ve Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, Cumhuriyet değerlerinin yok edilmeye çalışıldığını, Cumhuriyet'in altının adım adım oyulduğunu belirterek yurttaşlara seslendi, "Gelin, Türkiye'mizi ve Cumhuriyet'imizi yeniden ayağa kaldıralım" dedi.

Türkiye Komünist Partisi'nin "Cumhuriyet İçin, Sosyalizm İçin Yürüyelim" sloganıyla bu akşam İstanbul, Ankara ve İzmir'de yürüyüş düzenledi. "Cumhuriyet'i Yeniden Ayağa Kaldıracacağız" pankartının arkasında bir araya gelen vatandaşların İzmir'de buluşma noktası Alsancak Penguen Kitabevi önü oldu. Türk bayrakları ile TKP bayraklarının birlikte taşındığı yürüyüşte, sık sık "Kahrolsun saltanat, yaşasın Cumhuriyet", "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok", "Cumhuriyet bizim, yaşasın sosyalizm" sloganları atıldı. Yürüyüş Gündoğdu Meydanı'nda basın açıklamasıyla sona erdi.