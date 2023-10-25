Cumhuriyetin 100. yılı için İş Bankası’ndan özel seri

Kültür Sanat Servisi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Cumhuriyet’in kuruluş dönemi ve 100 yıllık tarihine ilişkin kitaplardan oluşan 16 kitaptan oluşan özel bir 100. Yıl Serisi hazırladı. Seride Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat yazdığı kitapların yanı sıra Atatürk’e dair hatıralar, Türkiye ve Kurtuluş Savaşı tarihine ilişkin çalışmalar ve Cumhuriyet tarihine iktisat, antropoloji, dış politika gibi farklı perspektiflerden bakan araştırmalar yer alıyor.

Seride okurları öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat yazdığı üç eser bekliyor. Bunlar arasında Nutuk’un yanı sıra Atatürk’ün geometri öğretenlerle, bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olması amacıyla 1937 yılında yazdığı Geometri kitabı ve ilk baskısından sonra 1956’da Hasan Âli Yücel tarafından Kültür Yayınları’nın ilk kitabı olarak yayımlanan Zabit ve Kumandan ile Hasbihal yer alıyor.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sözen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bir dönemde, Kültür Yayınları’nın Cumhuriyetin kuruluş dönemine ve 100 yıllık tarihimize farklı pencerelerden bakan eserlerinden bir seçki oluşturarak 100. Yıl Serisi’ni hazırladık. Seride yer alan, bizzat Büyük Önderimizin kaleme aldığı kitaplar zamanının ötesindeki vizyonunu daha iyi anlamamızı sağlarken; anı kitapları dönemin ruhunu derinden hissetme imkânı sunuyor. Antropolojiden ekonomiye, dış politikadan felsefeye farklı disiplinlerin süzgecinden 100 yıllık tarihimize bakan araştırma ve inceleme kitapları da okuyanlara yeni perspektifler sağlıyor” diye konuştu.