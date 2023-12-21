Cumhuriyet’in ressam kadınları bu sergide

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında, Türk resim sanatının öncü kadın sanatçılarının eserlerine yer veren sergi serilerinin ikincisi olan “Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında” retrospektif sergisi Metrohan’da ziyarete açıyor. Cumhuriyet’in yetiştirdiği önemli sanatçıların ele alınacağı seri sergiler, Türk resim sanatında öncü sanatçıların ünik olarak nitelendirilebilecek özelliklerine odaklanmayı hedefliyor. Bu sergiler, Cumhuriyet Dönemi’nin sanatçı kadınlarının yaşamlarına ve sanatlarına odaklanırken Türk resim sanatının tarihsel süreçteki gelişimine de bir izlek sunmayı amaçlıyor.

Altmış yıllık sanat hayatında Cumhuriyetin altmış yıllık gelişimine de tanıklık etmiş Gülseren Südor, zamanın getirdikleri ve bireysel katmanlarını işliyor, bugün hala işlemeye devam ediyor… Südor aynı zamanda eserlerinde kadınlık, kadın olma ve dönüşen kadınlık rollerine üzerine düşünüyor ve üretiyor. Son dönemlerinde yağlı boyanın yanında esas tutkusu olan tarama eserlere ağırlık veren Gülseren Südor, kendine özgü neredeyse tamamen metafiziğe dönen eserleriyle dikkat çekiyor.

Gülseren Südor - Özgürlük

7 TARİHSEL DÖNEM

Telga Südor Mendi küratörlüğünde, hazırlanan sergi kapsamında; Gülseren Südor’un kişisel, özel koleksiyonlarda yer alan 170’e yakın eseri izleyiciye sunuluyor. Küratöryel kurguda sergi toplam 7 tarihsel döneme ayrılıyor: “1965-1970: Sanatta Yolunu Bulmak İçin Araştırma Dönemi, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Öğrencilik Yılları ve Bireysel Tarihin İlk 25 Yılı”, “1970-1975: Bir Kadın, Bir Anne, Bir Sanatçı Olarak Kendini İtalya’da Aramak, Var Etmek”, “1975-1982: İtalya’dan Dönüş, Bireysel Katmanlardan Kadın Olmayı Soyup Çıkartmak ve Topluma Karşı Adeta Bir Manifesto Haline Getirmek”, “1982-1990: Varoluşun ve Kadınlığın Kutsanması, Yakın Tarihin Gölgesinde Bir Kendini Bulma Hikayesi”, “1990-2001: Sanattaki Yolunu Bulmuş, Olgunluğunun Başlangıcında Bir Sanatçı”, “2001-2015: Sanat Yolculuğunda İç ve Çekirdek Dünyaya Bakmak”, “2015-2023: Sırça Kulede Yalınlaşma”.

“Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında” retrospektif sergisi, 18 Şubat’a kadar Metrohan’da ziyaretçilerini bekliyor.