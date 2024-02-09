Cumhuriyetin Yüzü sergisi 2 Haziran’a kadar uzatıldı

Kardelen TATAR SİNECAN

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. yılı için hayata geçirdiği Cumhuriyetin Yüzü sergisinin ziyaret süresi yoğun ilgi üzerine 2 Haziran’a kadar uzatıldı.

Erken Cumhuriyet döneminin edebiyat, plastik sanatlar, müzik, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji gibi kültür disiplinlerine ve toplumsal yaşama bakışını yansıtan Cumhuriyetin Yüzü sergisi Galataport İstanbul O2 Blok’ta sanatseverlerle buluşuyor. 500’ü aşkın orijinal ve dijital eser, belge ve efemeranın yer aldığı sergi pazartesi hariç her gün 11.00-20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.