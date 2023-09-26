Cüneyt Cebenoyan, ona ithaf edilen filmlerle Sinematek/Sinema Evi’nde anılacak

2019’da kaybettiğimiz BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan, ona ithaf edilen filmlerle Sinematek/Sinema Evi’nde anılacak.

3 Ağustos 2019’da Konya’nın Seydişehir ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 59 yaşındayken hayatını kaybeden sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan, ona ithaf edilen filmlerle anılacak.

BirGün’ün kurulduğu günden başlayarak hayatını kaybettiği zamana kadar gazetemizde sinema yazıları yazan Cüneyt Cebenoyan’a ithaf edilen 3 film, bu cumartesi günü Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Sinematek/Sinema Evi’nde gösterilecek. Gösterimlerin ardından filmlerin yönetmenleri ve Cebenoyan’ın dostlarıyla bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

158 kişilik salonda yapılacak gösterimler ücretsiz olacak.

30 Eylül Cumartesi gerçekleşecek programın detayları şöyle:

13.00 Kerr (2020, Tayfun Pirselimoğlu)

15.00 Suna (2022, Çiğdem Sezgin)

17.00 Çatlak (2020, Fikret Reyhan)

18.40 Yönetmenler ve dostlarıyla söyleşi

Öte yandan Cüneyt Cebenoyan’ın 2014 – 2016’da Açık Radyo çatısı altında, her pazartesi 11.00’de farklı bir konukla bir film üzerine sohbet ettiği “Erguvani İstimbot” programının kayıtlarından derlenen aynı adlı kitap, geçtiğimiz günlerde Doğan Kitap etiketiyle yayımlanmıştı. Kitabın gelirleri, Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları’nda kullanılmak üzere Bütün Çocuklar Bizim Derneği’ne bağışlanacak.

CÜNEYT CEBENOYAN KİMDİR?

4 yıl önce 59 yaşındayken yaşamını kaybeden gazeteci, sinema yazarı ve film eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan’ın ablası Yasemin, 30 Aralık 1994'te Opera Pastanesi'ne bir PKK'linin koyduğu bombayla hayata veda etti. Aynı patlamada Onat Kutlar da hayatını kaybetti. 3 yıl sonra aynı gün yani 30 Aralık’ta doğan Ali ismindeki oğlunu ise anne ve babasıyla beraber 17 Ağustos 1999 depreminde kaybetti. 2001 yılında ise Ali’nin kardeşi Elif doğdu ve Cüneyt ile Ayşegül Cebenoyan tekrar anne ve baba oldu.

Cebenoyan, Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi okudu. 12 Eylül döneminde 15 ay boyunca cezaevinde kalan Cebenoyan, ‘Dar Elbise’, ‘Gözümün Nuru’ ve ‘Hayatboyu’ filmlerinde oynadı. Usta isim, bir dönem oyunculuk da yaptı. Uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yapan Cebenoyan, sinema yazıları ve film eleştirileri yazdı.

FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği), NETPAC (Asya ve Pasifik Sineması Teşvik Ağı) ve SİYAD üyesi olan Cebenoyan konuk ve jüri üyesi olarak pek çok ulusal ve uluslararası film festivalinde görev aldı.