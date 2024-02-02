Cuntaya karşı ortak mücadele

Myanmar’da askeri cuntaya karşı birleşen sivil “Ulusal Birlik Hükümeti” ve etnik silahlı gruplar, yayımladıkları ortak bildiride sivil yönetime geçişin yol haritasını çizdi. Darbe yönetimi ise ilan ettiği OHAL’i 6 ay daha uzattı.

Dış Haberler

Myanmar’da darbe yönetimine karşı etnik grupların mücadelesi sürüyor. Askeri darbeye karşı çıkan milletvekilleri tarafından kurulan “gölge hükümet” Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ile silahlı gruplar, askeri yönetime son verilmesi ve barışçıl şekilde yeni hükümetin kurulmasına yönelik ortak tutum ve yol haritası yayımladı. Cunta karşıtları, şartları kabul etmeleri durumunda orduyla barış görüşmelerine açık olduklarını bildirdi.

Darbenin üçüncü yıldönümünde “gölge hükümetin” öncülüğünde Chin Ulusal Cephesi (CNF), Karen Ulusal Birliği (KNU) ve Karen Ulusal İlerleme Partisi’nin (KNPP) açıklamasında, yol haritasında belirlenen 6 hedef şu şekilde:

• Devlet gücünün ordunun elinden alınması ve silahlı kuvvetlerin siyasete dahil olmasına son verilmesi.

• Tüm silahlı kuvvetlerin demokratik süreçlerle seçilen sivil bir hükümetin komutası altına alınması.

• Ordu tarafından oluşturulan 2008 Anayasası’nın yürürlükten kaldırılması.

• Tüm tarafların görüş birliğiyle federal ve demokratik değerler içeren yeni bir anayasa hazırlanması.

• Yeni demokratik anayasaya uygun olarak federal demokratik bir ülke kurulması.

• Çatışma boyunca masum halklara uygulanan adaletsizlikleri ele almak ve düzeltmek için bir geçiş dönemi adaleti sistemi kurulması.

OHAL UZATILDI

Ortak duruş beyanının “devrim, geçiş ve federal demokratik devletin inşası” olarak üç dönemi kapsadığını belirten NUG’nin Planlama, Finans ve Yatırım Bakanı U Tin Tun Naing, ortak beyanın “hem halktan hem de uluslararası kamuoyundan ülkenin devrim sonrası parçalanacağı yönündeki endişelere” yönelik yapıldığını söyledi.

Öte yandan, 2021 yılındaki darbenin üçüncü yılına girerken Myanmar'daki askeri yönetim, olağanüstü halin (OHAL) 5'inci defa 6 aylığına uzatıldığını açıkladı.

DARBENİN ÜÇÜNCÜ YILI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, darbenin yıldönümüne ilişkin açıklamasında “acilen sivil yönetime geçilmesi” gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) ile aralarında ABD, İngiltere ve Kanada'nın da bulunduğu bazı ülkelerin dışişleri bakanları ise yaptıkları ortak açıklamada askeri yönetimin sivillere yönelik “baskısını” kınayarak “haksız yere tutuklanan siyasi mahkumların” serbest bırakılması, Myanmar ordusuna silah ve teçhizat satışının durdurulması ve taraflara “diyalog kurma” çağrısı yaptı. ABD, Myanmar'daki askeri yönetimle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladığını bildirdi.​​​​​​​

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MYANMAR’DA DARBE

Myanmar ordusu, 2020’deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021’de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Yıllardır orduya karşı yerel mücadele veren silahlı gruplar, 27 Ekim’de bir araya gelerek ülke çapında baskıcı rejimi ortadan kaldırmak için “Operasyon 1027”yi başlatmıştı.