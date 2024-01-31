Myanmar'daki silahlı gruplar, darbecilere karşı yol haritası yayımladı

Askeri darbeye karşı çıkan milletvekilleri tarafından kurulan ve "sivil hükümet" olarak tanımlanan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ile silahlı gruplar Chin Ulusal Cephesi, Karen Ulusal Birliği ve Karen Ulusal İlerleme Partisi, yol haritası hakkında sosyal medya üzerinden ortak açıklama yayımladı.

Myanmar'da darbe karşıtı silahlı gruplar, askeri yönetime son verilmesi ve barışçıl şekilde yeni hükümetin kurulmasına yönelik yol haritası yayımlayarak, şartları kabul etmeleri durumunda orduyla barış görüşmelerine de açık olduğunu bildirdi.

Askeri darbeye karşı çıkan milletvekilleri tarafından kurulan ve "sivil hükümet" olarak tanımlanan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ile silahlı gruplar Chin Ulusal Cephesi, Karen Ulusal Birliği ve Karen Ulusal İlerleme Partisi, yol haritası hakkında sosyal medya üzerinden ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, yol haritasının hedefleri arasında "ordunun yönetimine son verilmesi ve tüm silahlı kuvvetlerin seçilmiş sivil hükümetin emrine verilmesinin" bulunduğu belirtildi.

Ayrıca yeni bir anayasanın da ilan edilmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, barışçıl şekilde demokratik bir sisteme geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "şartların koşulsuz kabul edilmesi halinde orduyla barış görüşmelerine de açık olunduğu" ifade edildi.

Öte yandan, darbenin üçüncü yılına girerken Myanmar'daki askeri yönetim, olağanüstü halin (OHAL) 5'inci defa 6 aylığına uzatıldığını açıkladı.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.