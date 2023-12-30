Çürük yargıdan gerçeğe kelepçe

Yargıdaki çürüme ve rüşvet iddialarını gündeme getiren gazeteciler hedef olmaya devam ediyor. Son olarak gazeteci Furkan Karabay, tutuklandı. Basın meslek örgütleri, “Yazmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.

Kayhan AYHAN

BirGün yazarı Timur Soykan'ın yargıdaki çürümeyi gündemine taşıdığı yazısının ardından, adliyelerdeki sorunları yazan ve hedef olan son gazeteci Furkan Karabay oldu. Gerçek Gündem editörü tebligat almak için gittiği karakolda önceki gün gözaltına alınmasının ardından dün tutuklandı. Karabay’ın tutuklanmasına mahkeme tutanağını haberleştirmesi gerekçe olarak gösterildi. Karabay’a haberde bir savcının adı geçtiği için "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" suçlaması yöneltildi.Yaptığı haberin üzerinden 24 saat geçmeden gözaltına alınan Karabay, bir duruşmada yaşananları, duruşma tutanağından aktararak anlatmıştı.

"BİRİ TALİMATLANDIRDI MI?"

Karabay'a sorguda yöneltilen sorulardan birisi "Haberi siz mi yaptınız? Neden yargı mensuplarını hedef gösterdiniz" oldu. Karabay bu soruya, "Haberi ben yaptım. Öncelikli söz konusu isimler hedef gösterilmemiştir. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Barış Saral isimli şahsın sanık olduğu davada geçen ifadeler habere konu edilmiştir. Barış Saral isimli şahıs çeşitli iddialarda bulunmuş ve bu iddialar da mahkeme tutanağına geçmiştir. Haberde hiçbir özel yorum olmaksızın duruşmadaki ifadeler çarpıtılmadan, değiştirilmeden gazetecilik faaliyetleri kapsamında kamuoyuna duyurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Furkan Karabay'a "Dava dosyasında geçen bu beyanlara nasıl ve ne şekilde ulaştınız? Özellikle böyle bir haber yapmanızda sizi kimse talimatlandırdı mı? Anlatınız." sorusu da yöneltildi. Karabay ise, "Ben bir gazeteci olarak talimat ile değil kamuoyu yararı adına hareket etmekteyim.Basın kanunu kapsamında her ne kadar kaynağımı açıklamak zorunda değilsem de şunu belirtmek isterim ki söz konusu duruşma tutanağına herkes ulaşabilir" yanıtını verdi.

Karabay, 7 Aralık'ta da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un "iftira" ve "hakaretten" suç duyurusunda bulunmasıyla evinden gözaltına alınmıştı.

MA MUHABİRİNE GÖZALTI

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Hakan Yalçın da dün sabah saatlerinde Van’da kaldığı eve polisler tarafından yapılan baskında gözaltına alındı.

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BU KELEPÇE ÜLKENİN UTANCI

Tutuklama kararına basın meslek örgütleri tepki gösterdi:

• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu: Bakan, ‘gazetecilik faaliyetlerinden tutuklu kimse yok’ demişti. Furkan Karabay’ın tutukluluğu, bu hazin ve sorumsuz söylemle taban tabana çelişen Türkiye gazeteciliğinin çıplak gerçekliğidir.

• Türkiye Gazeteciler Sendikası: Furkan Karabay’ın tutuklanması, yargıdaki yozlaşmanın geldiği noktanın kanıtıdır. Meslektaşımız cezaevinden çıkacak ve gözdağına boyun eğmeyip bu yozlaşmanın haberini yapmaya devam edecek.!

• DİSK Basın İş: Karabay’ın bıraktığı yerden işimizi yapmaya devam edeceğiz. Hakikatin üstünü örtemeyeceksiniz. Buradayız! Alışmıyoruz! Çünkü gazetecilik suç değildir!

• BirGün Yazarı Timur Soykan: Yargıdaki çürümeyi, rüşvet çarkını başsavcılar, hakimler anlatıyor ama HSK üstünü örtüyor. Buna sessiz kalmayan, haber yapan gazeteci ise hapsediliyor. Furkan Karabay'ın bileğindeki bu kelepçe bu ülkenin utancıdır. Yazıklar olsun.

• Gazeteci Barış Pehlivan: Furkan sadece gazetecidir. O şimdi cezaevinde. Ey bu satırları okuyan sen; biliyor musun Furkan sen mutlu ol, sen huzurlu yaşa, senin hakkın yenmesin diye böylesi bedeli göze aldı! Unutma e mi?