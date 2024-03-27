Daha mutlu bir Maltepe olacak

CHP Maltepe Başkan Adayı Köymen, “Biz hep birlikte daha demokratik bir ortam oluşturarak bütün farklılıklarımızla herkese eşit hizmet vererek Maltepe'de bambaşka bir yaşamı yeniden inşa edebiliriz” dedi.

Asena TUNCA

CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen BirGün TV’nin sorularını yanıtladı. Mimar olan ve Mimarlar Odası’nın İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanlığını üç dönem üstlenen Köymen’le adaylığını ve projelerini konuştuk.

Maltepe’yi bir mimar gözüyle nasıl görüyorsunuz?

İşçi sınıfının yoğunluklu olarak yaşadığı mahallelerimiz var ve kendi içerisinde kalmış, kapatılan eski fabrika alanlarının işçileriydi bunlar. Fabrika alanları kentin içerisinde şimdi AVM ve rezidans oldu artık. Yeni durumda çehre değişmeye başladı aslında daha varsıl bir mekansal yansıma Maltepe'nin merkezinde görünür olmaya başladı. Böyle olunca tabii diğer taraflardaki yerleşme alanları özellikle e-5 üstü mahallelerdeki bu işçilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde daha mimarlık mühendislik hizmeti almamış daha basit yapılar var. Binalar irileştikçe sanki daha varsıl bir grup varmış gibi ama daha küçük mütevazi ölçekteki yapılarda da daha alt gelir gruplarının, dar gelirlilerin yaşadığını görüyoruz.

Esin Köymen, yerel seçimlere ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Kentsel dönüşüm ve deprem 6 Şubat 2023’ten beri gündemimizde. Orda yaşayan yurttaşların kentsel dönüşümlerle zorla yerlerinden edildiğini ve kentin başka bir tarafına sürüldüklerini görüyoruz. Siz insanlar yerinden edilmesin diye mücadele de verdiniz. Maltepe'de kentsel dönüşüm nasıl olacak, yapı stoku ne durumda depreme hazırlıklı mı?

Mevcuttaki yapı stokumuz çok yaşlı. Sadece İstanbul değil, Marmara Bölgesi'nin bütününe bakmalıyız. Dolayısıyla hızlı bir dönüşümden bahsetmemiz mümkün değil ama diğer taraftan 1999 depreminin hemen sonrasında 2 tane yasal düzenlemeyle insanlar yerlerinden sürgün edildi. Devlet kendi katkısını göstermediği zaman dar gelirlilerin bulundukları mekanlarda yaşamaya devam etmesi çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla ben meslek odam içerisinde de çalışmaları yaparken ağırlıklı olarak bu alanlarda daha dar gelirli grupların yanında, onların haklarını savunur durumdaydım ve öyle olmaya da devam edeceğim. Maltepe'de 2005 yılında yapılan üst ölçekli plan değişiklikleriyle Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme alanı ilan edildi. En nihayetinde burada yaşayan insanların çok varsıl gruplar olmadığını biliyoruz. Yapılacak kentsel dönüşümden çok binaların yenilenmesi sürecinde orda yaşayanların lehine bir çalışmayı desteklemek gerekiyor. Bu da ekonomik olarak aslında o alana destek vermekle mümkün olacak. Barınma hakkı ve konut hakkı üzerinden söylüyorum, sağlam bir konuta erişimin hak olduğunu görmek bunu da metalaşma sürecinden kurtarmak gerekiyor. Düzenlemeler buna göre yapılırsa ancak aslında biz daha nitelikli ve sağlam konutlarda yaşayabileceğiz. İkincisi de kiralık sosyal konut projelerimiz var. Mülkiyete konu edilmeden yerel yönetimin elinde insanların bütçelerine göre yaşayabileceği kirasını ödeyebileceği kiralık sosyal konutlar olabilir. Bu da insanları mülkiyet bağımlılığından da kurtaran bir durum. Gelecek kaygısı, insanları “1 konut sahibi olayım” düşüncesine itiyor. Bu korkudan kurtarmak gerekiyor. Bu korku başka türlü bir bağımlılık ilişkisi geliştiriyor çünkü.

Afete hazırlık aşamasını da sormak istiyorum size. Maltepe afetlere karşı nasıl hazırlıklı bir hale getirilir?

Birincisi mevcut yapı stokunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Büyükşehir belediyemizin yaptığı çalışmalar var ilçe ilçe bunlar raporlandı. Özellikle yapı denetim yasası düzenlemesinden sonra yapılanlar, öncesinde yapılanlar, hazır beton kullanılmadan yapılanlar… Dolayısıyla hızlı bir şekilde aslında çok kötü ve afetler karşısında dayanıksız olabilecek yapıların bir an önce dönüştürülmesi için bir çalışma yapmak gerekiyor. Hepsi de böyle yıkılıp yerinden yapılmak filan değil. Bazılarında güçlendirme de yapılabilir, çok daha ekonomik yöntemler olabilir bunlar. Sadece yerel yönetimin bu işin içinden çıkabilmesi mümkün değil. Bakanlık bu anlamda bence seferberlik ilan etmek durumunda.

Esin Köymen Maltepe belediye başkanı olduğunda neler yapacak?

Biz yaşadığımız yerde daha mutlu olmak istiyoruz. Mutlu olabilmemiz için de ihtiyaçlarımızın giderilmesi gerekiyor. Sosyal kültürel faaliyetler 1 kentte yaşıyor olmanın nimetlerinden faydalanmak istiyoruz. Yani belediye başkan adayı olmadan önceki Esin ne talep ediyorsa ben de onu istiyorum. Maltepe’de yaşarken daha fazla sinemaya gitmek istiyorum, tiyatroya gitmek istiyorum oturabileceğim büyük meydanları olsun istiyorum, sanat galerisine gitmek istiyorum, kitabımı okuyabileceğim çok rahat gidip gelebileceğim kütüphaneler olsun istiyorum. Aslında tam bunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuk olsaydım parkım olsun isterdim muhtemelen. Elbette can güvenliği… O yüzden kentsel dönüşüm diyoruz. Yaşadığımız binalar, okullarımız, hastanelerimiz, çalıştığımız iş yerlerinin olduğu binalar sağlam olsun istiyoruz. Bağımlılık sorunumuz var. Dolayısıyla çocuklarımızın bu alışkanlıklarından vazgeçirmek için tedavi edilmesi gerekiyor ama öbür taraftan çocuklarımızın gençlerimizin kendilerini ifade edebileceği gençlik merkezleri iş olanakları yok. Onların hayatlarına gerçekten dokunmamız gerekiyor.

Aday adaylığım sürecinde kullandığım sloganı adaylaştıktan sonra da devam ettirdik. Toplumcu yerel yönetim anlayışıyla gerçekten katılımcı şeffaf denetlenebilir mekanizmalarını kurmamız gerekiyor. Maltepe'de 18 tane mahallemiz var. Her mahalle, mahalle meclisini oluşturacak ve doğrudan yerel yönetimde söz sahibi olacak. Bu katılımcı modeli ete kemiğe bürünür mekanizmalarını kurarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz hep birlikte birbirimize saygı duyarak daha demokratik bir ortam oluşturarak bütün farklılıklarımızla herkese eşit hizmet vererek Maltepe'de bambaşka bir yaşamı yeniden inşa edebiliriz.