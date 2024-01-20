Daha önce 4 ülke başarmıştı: Japonya uzay alanında tarihe geçti

Japonya; ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çin ve Hindistan'ın ardından Ay’a yumuşak iniş gerçekleştirebilen beşinci ülke oldu. Japonya’nın SLIM adlı insansız uzay aracının Japonya saatiyle 20 Ocak Cumartesi 00:20’de Ay'a başarılı bir şekilde indi. Fakat pil yetersizliği nedeniyle SLIM ile iletişim kesilebilir.

Japonya, Ay'a yumuşak iniş yapabilen beşinci ülke oldu.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) ait SLIM adlı uzay aracı, Japonya saatiyle 20 Ocak Cumartesi 00:20’de Ay'a başarılı bir şekilde yumuşak iniş gerçekleştirdi.

Böylece, ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çin ve Hindistan'dan sonra Japonya'a Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirebilen beşinci ülke unvanı kazandı.

Ancak belirlenemeyen bir sorundan dolayı aracın güneş enerjisi pilleri, henüz elektrik üretemiyor. Araç mevcut enerjisini kullanarak Dünya’ya veri gönderiyor.

JAXA’dan yapılan açıklamada belirlenemeyen bir sorundan dolayı aracın güneş enerjisi pillerinin henüz elektrik üretmediği belirtildi. SLIM, halihazırda mevcut enerjisini kullanıyor, düzgün bir şekilde veri gönderiyor ancak güneş enerjili pilleri elektrik üretmezse zamanla piller boşalacak ve Dünya’yla iletişimi kesilecek.

JAXA açıklamasında "İnişin ardından uzay aracıyla iletişim kuruldu. Ancak güneş pilleri şu anda güç üretmiyor ve öncelik Ay'daki SLIM'den veri edinilmesine veriliyor. Elde edilen verilerin detaylı analizi ileride yapılacak olup, durumla ilgili güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.