Daha önce hiltiyle oymuşlardı: Galata Kulesi 1 ay ziyarete kapatılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi’nin depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapatılacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi’nin bakım onarım çalışması nedeniyle 1 ay süreyle ziyarete kapatılacağını duyurdu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Galata Kulesi'nin çatı onarımı çalışmaları dolayısıyla kulenin 8. katı Kasım 2023'te ziyarete kapatılmıştır. Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır. Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek, tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır."

NE OLMUŞTU?

164 yıl sonra İBB'nin elinden alan Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı yaşanmıştı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kulenin duvarlarının tahrip edildiği görülmüştü. İBB tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Galata Kulesi’ni hilti ile delen şirketin sahibinin AKP İstanbul İl yönetiminin eski yöneticisi olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan Galata Kulesi’nde tarihi yapının duvarlarını hilti ile oyan ‘restorasyon’un proje olmadan yapıldığı belirlenirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, restorasyonu yapan firmaya soruşturma açmıştı.