Dalga geçer gibi adli kontrol şartı: Gazeteciden iki kitabın özetini çıkarması istendi!

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe’ye, savcılık tarafından ‘iki kitap okuyup özetini çıkarma’ şeklinde adli kontrol şartı getirildi. Gökçe, “Kitapları seve seve okurum. Mesleğime katkı sağlayacağını düşünüyorum ancak kesinlikle bir suç işlemem nedeni ile bu yönde bir karar verilmesini kabul etmem” dedi.

Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe, dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı doğrultusunda “Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı” haberi nedeniyle gözaltına alındı.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlaması ile gözaltına alınan gazeteci Gökçe, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

Bununla birlikte hakimlik, savcının adli kontrol talebini yerinde buldu. Gazeteci Dinçer Gökçe’ye “Dr. Ebru Yavuz Yayla'nın “Basın Özgürlüğü ve Millî Güvenlik Kapsamında Sınırları” ve Ramazan Özkepir, Salih Zeki Kocaman ve Erkal Hilmi Kart'ın “Sosyal Medya ve Basın Hukuku” isimli kitaplarını okuyarak özetini çıkarması yönünde adli kontrol kararı vererek serbest kalmasına hükmetti.

Habertürk’ün aktardığına göre Dinçer Gökçe, kitap okumasının şart koşulması konusunda “Öğrendiğime göre hakkımda talepte bulunan Cumhuriyet Savcısı bir takım kitapları okumam yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etmiş. Bu kitapları seve seve okurum. Mesleğime katkı sağlayacağını düşünüyorum ancak kesinlikle bir suç işlemem nedeni ile bu yönde bir karar verilmesini kabul etmem. Söyleyeceklerim bundan ibarettir” dedi.

HABERİM YANLIŞ DEĞERLENDİRİLDİ

Gazeteci Dinçer Gökçe, gözaltına alınmasına neden olan suçlamanın yanlış değerlendirmeden kaynaklı yapıldığını söyledi.

Başsavcılık, Dinçer Gökçe’ye yönelik soruşturmaya ilişkin, “Yedi suçtan 44 yıl hapis cezası alan E. D. ile 34 yıl hapis cezası alan T.D. ‘nin Bakırköy 20.Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verildiğine ilişkin haber yayınlanmıştır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede; haber içeriğinde adı geçen kişilerin Mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen ve kesinleşen hapis cezalarını Kırıkkale ile Edirne Kapalı İnfaz Kurumu’nda infaz etmekte oldukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olup, kamuoyu nazarında yargıya olan güven ve itibarı sarsmaya yönelik olduğu görülmüştür” açıklaması yapmıştı.

Dinçer Gökçe ise hakimlik sorgusunda, yaptığı haberde şahısların dışarıya çıktığına ilişkin bilgi bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Suç örgütü lideri olan şahısların hakkında verilen mahkumiyet kararlarında belirtilen suçların bir kısmı için Yargıtay bozma kararı vermiştir. Bunlar ile ilgili bu suçlar yönünden tahliyelerine ilişkin yazıları da ilgili ceza infaz kurumuna göndermişti. Bu yazılar bizde mevcuttur. Yapmış olduğum haberde bu şahısların ceza infaz kurumundan dışarıya çıktıkları yönünde herhangi bir beyanda bulunmadım. Haberci olarak her zaman yaptığımız gibi evveliyatı olan haberlerde bir değişiklik olduğu zaman biz daha önceki habere de atıf da bulunuruz. Haberimizin içeriğinin yanlış anlaşıldığını düşünüyoruz. Sanki bu şahıslar 34 yıl ve 44 yıl ceza aldıktan sonra tahliye olmuşlar ve kaçmaya çalışmışlar gibi anlaşılmış ancak ben haberimde bu durumun 2 yıl önce olduğunu açık bir şekilde belirttim.”