Gözaltına alınan gazeteci Dinçer Gökçe serbest bırakıldı

T24 yazarı Tolga Şardan’ın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe de başka bir habere ilişkin yapılan aynı suçlama ile gözaltına alındı. Gökçe, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel 01.11.2023 16:05 Giriş: 01.11.2023 16:05

Güncelleme: 01.11.2023 17:07 Kaynak: Haber Merkezi

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T24 yazarı Tolga Şardan'ın ardından halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe de gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim'de halktv.com.tr’de yayımlanan "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı habere ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine polis, gazeteci Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haberdeki iddialara ilişkin yapılan incelemede, adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen ve kesinleşen hapis cezaları nedeniyle Kırıkkale ile Edirne'de cezaevinde bulundukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olduğu belirlendi. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Gökçe, savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gazeteci Tolga Şardan da “MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle bugün aynı suçlama ile gözaltına alınmıştı. Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı! Kılıçdaroğlu'ndan Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki: Bu karardan derhal dönülmeli