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Kılıçdaroğlu'ndan Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki: Bu karardan derhal dönülmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gazeteci Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Güncel
  • 01.11.2023 15:43
  • Giriş: 01.11.2023 15:43
  • Güncelleme: 01.11.2023 15:55
Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki: Bu karardan derhal dönülmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 yazarı Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının ardından bugün gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş" dedi.

Tolga Şardan, MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na yargıdaki çürümeye ilişkin bir rapor yazdığını öne sürmüş ve Bakırköy Adliyesi'ne dikkat çekmişti.

Evinde arama yapılan Şardan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Timur
Timur Soykan
Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı!
MİTten Cumhurbaşkanlığına yargıda çürüme raporu: Bakırköy Adliyesine dikkat çekildi
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