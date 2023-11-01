Kılıçdaroğlu'ndan Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki: Bu karardan derhal dönülmeli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gazeteci Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 yazarı Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının ardından bugün gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş" dedi.
Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş. MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 1, 2023
Tolga Şardan, MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na yargıdaki çürümeye ilişkin bir rapor yazdığını öne sürmüş ve Bakırköy Adliyesi'ne dikkat çekmişti.
Evinde arama yapılan Şardan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.