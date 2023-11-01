Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gündem olan T24 yazarı Tolga Şardan, gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan'ın “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Şardan gözaltına alındıktan birkaç saat sonra tutuklandı.

T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan, dün yayınlanan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Şardan'ın evinde arama da yapıldı. Şardan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

Tolga Şardan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe akşam saatlerinde tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan’ın gözaltına alınmasının ardından kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, gözaltı işleminin “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından; 31/10/2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde 5237 sayılı TCK'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirilmekle şüpheli Tolga ŞARDAN hakkında CMK.nun 160. Maddesi gereğince re'sen soruşturma başlatılmış olup, yapılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmıştır.