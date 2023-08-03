Damacana suya zam geldi: Asgari ücretli çareyi çeşmelerde buldu

Asgari ücrete yapılan zam ve dolar kurundaki artışların ardından hemen hemen her ürüne gelen zamlardan damacana su da nasibini aldı. İstanbul’da 75 TL’ye ulaşan damacana su fiyatları yurttaşları yeni çözümler bulmaya yönlendirdi. İstanbullular, Belgrad Ormanı gibi mesire alanlarındaki içme suyu kaynaklarında özellikle gece saatlerinde uzun kuyruklar oluşturarak, bidonlarla evlerine su taşıyor.

Döviz kurundaki artış, tüm sektörlere zam olarak yansımaya devam ediyor.

Hemen hemen her kaleme gelen zamlardan içme suyu da nasibini aldı. Hazır su fiyatlarına gelen son zamlar ise tüketiciler için ciddi bir gelir kalemi oluşturuyor.

19 LT damacana suyun 75 TL’ye ulaşmasının ardından alternatif yollar aranıyor. İstanbullular kendilerine yakın bulunan mesirelik alanlardan su ihtiyacını karşılıyor.

Dünya gazetesinden Sırma Türe'nin haberine göre özellikle gece saatlerinde çeşme başlarında sıra oluşurken, bidonlara su doldurmayı başaranlar evlerinde suları depoluyor.

4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK SU MALİYETİ BİN 200 LİRA

Sıcaklıkların artışı sıvı tüketimi de artırıyor.

Sağlıklı bir bireyin günlük ortalama 2,5 litre su tüketmesi gerekiyor. 4 kişilik bir ailenin günlük su tüketimi 10 litreyi buluyor. Bu da 2 günde 1 damacana su tüketilmesi anlamını taşıyor.

15 adet damaca suya yaklaşık 1200 TL bütçe ayrılması gerekiyor.

Yani asgari ücretli bir çalışan gelirinin yüzde 10’unu sadece içme suyuna harcıyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

GÜNCEL SU FİYATLARI

Şuan, 1,5 litrelik sular 4- 12 TL arası, 5 litrelik sular 12-28 TL arası, 10 litrelik sular ise 24- 38 TL arası, 19 litrelik damacana sular ise yaklaşık 75 TL’den satılıyor.