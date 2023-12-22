Damat Bayraktar’dan BirGün’e rekor tazminat davası: “Amaçları gazetemizi batırmak!”

Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, gazetemiz BirGün ile muhabirimiz İsmail Arı’ya 2 milyon TL’lik tazminat davası açtı. BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, “Tazminat tutarı gazetemiz için bir rekor. Bu düzeyde bir tazminat davasının tek amacı gazetemizi batırmaktır” diye tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve şirketi Baykar Makina, gazetemiz BirGün ile muhabirimiz İsmail Arı’ya toplam 2 milyon TL’lik tazminat davası açtı.



Bayraktar, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimliği’ne verdiği dilekçesinde, gazetemiz BirGün’de 17 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan “Yandaşlar ne isterse veriyorlar” başlık haber nedeniyle “Kişilik haklarının zedelendiğini ve hakarete uğradığını” iddia etti.

Bayraktar’ın talep ettiği tazminatın basın tarihine kara bir leke olarak geçeceğini vurgulayan BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ise şunları söyledi:

“Talep edilen tazminat, gazetemiz BirGün’ün için bir rekor. Çünkü daha önce bu düzeyde bir tazminat talep edilmemişti. Bir tarafta peş peşe ceza davaları açılırken bir taraftan da tazminat davaları ile özgür basının sesi kısılmak isteniyor. Bu düzeyde bir tazminat davasının tek amacı gazetemizi batırmaktır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, BirGün 19 yıldır olduğu gibi okurlarının desteği ile dimdik ayakta durup, ezilenlerin, emekçilerin, yoksulların, gençlerin ve kadınların sesi olmaya devam edecek.”