‘Dangalak’ davalar ile para topluyor

Muhalefete “dangalak” diyen İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, kendisine yönelik aynı ifadeyi kullananları ise dava yağmuruna tuttu. Turan, yurttaşlara icra takibi başlattı.

İsmail ARI

İçişleri Bakan Yardımcısı AKP’li Bülent Turan yurttaşları dava yağmuruna tutup, mahkeme kararı olmadan tazminat talep etmeye devam ediyor. Turan, geçen yıl 2 Mayıs’ta AKP Grup Başkanvekiliyken muhalefeti hedef alarak, "2023, Çanakkale’de dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla, köprüyü sadece polemik konusu yapıp, oradan bizi denize dökeceğini düşünen ‘dangalakların’ seçimi olacak" dedi. Turan’ın muhalefete yönelik “dangalaklar” ifadesini kullanması büyük tepki çekti. Yurttaşların sosyal medyada aynı ifade ile yanıt verdiği Turan ise yurttaşları dava yağmuruna tuttu. Birçok yurttaşa Turan’ın şikâyetiyle “Sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile kamu görevlisine hakaret” suçunu işledikleri iddiasıyla ceza davası açıldı. Turan’ın resmi ikametgâhının Ankara’da, avukatının ise İstanbul’da olmasına rağmen davalar “Çanakkale Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi’nde” açıldı. Yurttaşların büyük bir kısmına açılan ceza davası ile 7 bin 80 TL adli para cezası verildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, mahkemenin “manevi tazminata” hükmetmemesine rağmen, sanki böyle bir karar verilmiş gibi bir de yurttaşlara karşı 20 bin TL’lik icra takibi başlattı. Tazminat yedi gün içerisinde ödemesi gerektiği ifade edildi.

BirGün’e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yurttaşlar, “Kendilerinin, Turan’ın ve avukatının Lapseki’de yaşamamasına rağmen tüm davaların Lapseki’de açıldığını, mahkemede itirazlarının görmezden gelindiğini, hatta çağrı kağıdının ulaştırılmadığı bazı yurttaşlar için de yakalama kararı çıkarıldığını” söyledi. Ayrıca yurttaşlar, Turan’ın usulsüz bir şekilde tazminat talebinde bulunduğunu vurgulayarak, “Mahkeme kararı olmadan bizden tazminat istiyor. Bu duruma da itiraz ettik. Turan’a serbest olan bir söz bize suç sayıldı. Mahkeme adil davranmıyor” diye konuştu.