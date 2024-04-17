Danimarka'da tarihi binada çıkan yangın kontrol altında: Yeniden inşası 10 yıl sürebilir

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 17. yüzyıldan kalma eski menkul kıymetler borsa binası "Borsen"de çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Borsa binasının 10 yıl sürebileceği tahmin ediliyor.

Danimarka'da 17. yüyzıldan kalma eski borsa binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye yetkilileri, eski borsa binasında dün çıkan yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Restorasyon çalışmaları yürütülen binanın çevresine kurulan yapı iskelesi nedeniyle yangının söndürülmesinin zorlaştığını ifade eden itfaiye yetkilileri, yangında hasar alan binanın dış duvarlarının sağlamlaştırılması için çalışacaklarını belirtti.

Binada faaliyet gösteren Danimarka Ticaret Odası yetkilileri, yaklaşık 400 yıllık tarihi binanın yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Binanın yeniden inşasının yaklaşık 10 yıl sürebileceği tahmin ediliyor.

Çatıda başladığı değerlendirilen yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

KOPENHAG'TAKİ YANGIN

Kopenhag'da parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın yakınlarındaki tarihi menkul kıymetler borsa binasında dün yangın çıkmıştı.

Yangında, 17. yüzyılda inşa edilen binanın yaklaşık 56 metre yükseklikteki kule ucu çökmüştü.

Bina içindeki bazı tarihi eser ve tablolar çevredekiler, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağı kapatmış ve çevrede güvenlik önlemleri almıştı.

Yangında yaralanan olmamıştı.