Danıştay, sulak alanlarda OSB’ye kapıları kapattı

Haber Merkezi

Üç çevre örgütü tarafından açılan dava sonucu Danıştay, sulak alanlarda tarımsal üretim temelli organize sanayi bölgelerinin (OSB) açılmasına izin veren maddenin iptal edilmesine karar verdi.

Doğa Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) 23 Ekim 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. maddesine yaptığı itiraz sonuç verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sulak alanlarda tarımsal üretim temelli organize sanayi bölgelerinin açılmasına izin veren maddenin iptal edilmesi yönünde karar aldı. Evrensel’e konuşan davacı kurumların avukatı Cem Altıparmak, özetle şunları söyledi: ‘‘İklim krizinin yıkıcı sonuçlarını ağır bir şekilde yaşıyoruz. Sulak alanlar bu yıkımdan en çok etkilenen alanlar. Devletlerin hatalı tarım ve su politikaları sebebiyle yok olan sulak alanları korumak bir iklim ve aynı zamanda afet riskini azaltma politikası olmak zorundayken Türkiye, bu davada olduğu gibi iklim değişikliği ile mücadele ve afet risk azaltma öncelikleriyle tamamen uyumsuz işler yapıyor. Sulak alanlarda yapılmak istenen şey bir organize sanayi bölgesidir. OSB kurmak için de o sulak alanı tamamen doldurmak ve kurutmak zorundasınız. Edremit Akçay sulak alanının başına gelen şey tam da bu oldu. Bu durum ise Türkiye’nin sulak alanları korumaya yönelik her türlü ulusal ve uluslararası taahhütlerine aykırı. Bu karar, umut verici bir gelişme oldu.’’