Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nda ilk reaktörün işletmeye açılması için izni verildi

Rusya tarafından Mersin’in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu Nükleer Santralı'nin ilk reaktörün işletmeye alınmasına ilişkin NDK'ye yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Böylece santralın 'güvenli' bir şekilde başlatma, ayarlama ve çalıştırma süreçlerine geçilebilecek.

Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan (NDK), santralın ilk reaktörünün işletmeye alınması için gerekli izni aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, izin için gereken başvuru belgelerinin ilki 17 Mart'ta, ikincisi ise 24 Ağustos'ta NDK'ye sunuldu.

Söz konusu izinle, Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nin (NGS) 'güvenli' bir şekilde işletilmesine temel teşkil eden başlatma, ayarlama ve çalıştırma süreçlerine geçilebilecek.

Daha sonra ilk güç ünitesinin işletilmesi için gerekli lisansın alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Lisansın alınmasıyla, nükleer yakıtın reaktöre yüklenmesi ve devreye alma öncesi kontrol işlemlerinin başlatılması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, sürece ilişkin "NDK'nin Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin işletime alınması için izin verme kararı, Türk mevzuatının ve NGS inşasına yönelik uluslararası standartların tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit etmektedir" dedi.