Darbenin gerçekleştiği Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo ev hapsinde tutuluyor

Bir grup askerin yönetimi ele geçirdiğini açıkladığı Gabon'da, askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ev hapsinde tutulduğu bildirildi.

Dünya 30.08.2023 14:48 Giriş: 30.08.2023 14:48

Güncelleme: 30.08.2023 14:54 Kaynak: AA

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