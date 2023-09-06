Darp edilen sağlık çalışanına destek: Hemşireler saçlarını kesti

İstanbul Silivri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları tarafından saçı çekilerek darp edilen hemşireye destek olan meslektaşları, "Saçımın teline dokunma" etiketiyle saçlarını kestikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Silivri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları tarafından saçı çekilerek darp edilen hemşireye destek olan meslektaşları, saçlarını kestikleri anlara dair görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden "Saçımın teline dokunma" etiketiyle paylaştı.

Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği ise hemşirenin yolunan saçlarının fotoğrafını paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulundu.

"BU HEMŞİRE SİZİN PERSONELİNİZ"

Koca'ya yapılan çağrı şöyle: "Silivri devlet hastanesinde çalışan bir arkadaşımız hasta yakınları tarafından şiddete uğramıştır. İnsanlık dışı bu varlıklar arkadaşımızın saçlarını yolacak kadar canileşmiştir. Sayın bakan bizleri duyuyor ve görüyor musunuz? Fahrettin Koca bu hemşire sizin personeliniz! Aile bakanlığının yada sanayi bakanlığının değil!”

Silivri devlet hastanesinde çalışan bir arkadaşımız hasta yakınları tarafından şiddete uğramıştır.

İnsanlık dışı bu varlıklar arkadaşımızın saçlarını yolacak kadar canileşmiştir.

Sayın bakan bizleri duyuyor ve görüyor musunuz?@drfahrettinkoca bu hemşire sizin personeliniz!

Aile… pic.twitter.com/m2L1K7Miv1 — Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği (@SaHaDernegi) September 5, 2023

Olayın ardından sağlık çalışanları protesto eylemi düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından hemşireler, Silivri Devlet Hastanesi'nde şiddete uğrayan meslektaşları için saç kesme eylemi yaptı.