Dava düşürülmüştü: Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik dilekçesi teslim edildi

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 5. kez cezaevine giren ve denetimli serbestlik hakkından yararlanmasına izin verilmeyen Barış Pehlivan hakkındaki davanın düşmesinin ardından tahliye edilmesi amacıyla denetimli serbestlik dilekçesi Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Güncel 17.11.2023 10:50 Giriş: 17.11.2023 10:50

Güncelleme: 17.11.2023 11:02 Kaynak: Haber Merkezi

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3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan'ın tahliye edilebilmesi için hakkındaki denetimli serbestlik dilekçesi Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından Barış Pehlivan'a ilişkin açıklama yaptı. Ersöz, açıklamasında, Pehlivan hakkındaki davanın düştüğünü anımsatarak "Düşme Kararı verilmişti. Bu karar sonrasında, denetimli serbestlik talepli dilekçe, İnfaz Hakimliği’ne gönderilmek üzere Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dün teslim edildi" dedi. Ersöz, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Cezaevi Müdürlüğü tarafından hazırlanacak “iyi hal raporu” ile dilekçe, bugün Anadolu İnfaz Hakimliği’ne gönderilecek. İnfaz Hakimliği’nin gün içinde vereceği kararla, Barış Pehlivan’ın cezaevinden tahliye edilmesini bekliyoruz." Gazeteci Barış Pehlivan’ın (@barispehlivan) yargılandığı davada, Düşme Kararı verilmişti. Bu karar sonrasında, denetimli serbestlik talepli dilekçe, İnfaz Hakimliği’ne gönderilmek üzere Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dün teslim edildi.



Cezaevi Müdürlüğü tarafından… — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) November 17, 2023 Gazeteci Barış Pehlivan hakkında, Cumhuriyet’teki ‘Mide Bulandıran Öykü’ başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikâyeti nedeniyle dava açılmıştı Dava kapsamında Maltepe Açık Cezaevi’ne konulan Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikâyetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti. Gazeteci Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düşürüldü