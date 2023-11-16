Gazeteci Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düşürüldü

3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan, bugün hakim karşısına çıktı. Savcı, Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikayetini geri çektiği için davanın düşürülmesi yönünde mütaala verdi. Mahkeme, davanın düşürülmesine karar verdi.

Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan’ın duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görüldü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Barış Pehlivan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda gazeteci ve yurttaş da takip etti.

Duruşma savcısı mütalaasında, davanın şikâyete bağlı açıldığını ve müşteki Ömer Faruk Aydıner'in şikâyetten vazgeçmesi nedeniyle düşme kararı verilmesini talep etti.

PEHLİVAN: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Son sözü sorulan Barış Pehlivan, "Ben gazeteciyim. Kitabın arasına bomba konularak, dövülerek öldürülenlerin meslektaşıyım. Hem kendi çocuğum hem de sizlerin çocuklarınızın adil bir gelecekte yaşaması için yapıyorum. Gazetecilik suç değildir" dedi.

DAVA DÜŞTÜ

Mahkeme, Barış Pehlivan hakkında "Kamu görevlisine alenen hakaret" açılan davanın şikayete tabi olduğunu, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

AVUKAT ERSÖZ: İNFAZ HAKİMLİĞİ'NE DİLEKÇE VERECEĞİZ

Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, kararı ilişkin açıklama yaptı.

Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Barış Pehlivan hakkındaki davada düşme Kararı verildi. Özgürlük bir adım uzakta…" dedi.

Ersöz, şunları söyledi: "Yarın Anadolu İnfaz Hakimliği’ne vereceğimiz dilekçe ile Denetimli Serbestlik Kararı verilmesini talep edeceğiz. İnfaz Hakimliği’nin Kararı doğrultusunda gazeteci Barış Pehlivan’ın Cezaevinden tahliyesi gerçekleştirilecek."

Gazeteci Barış Pehlivan (@barispehlivan) hakkındaki davada Düşme Kararı verildi. Özgürlük bir adım uzakta…



Yarın Anadolu İnfaz Hakimliği’ne vereceğimiz dilekçe ile Denetimli Serbestlik Kararı verilmesini talep edeceğiz. İnfaz Hakimliği’nin Kararı doğrultusunda gazeteci Barış… — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) November 16, 2023

NE OLMUŞTU?

Pehlivan'ın, 30 Kasım 2022’de “Mide Bulandıran Öykü” başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in açtığı dava sonucunda denetimli serbestlik hakkı elinden alınmıştı.

Geçtiğimiz gün Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikâyetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirmişti.

Aydıner’in şikâyetinin geri çekmesinin ardından Pehlivan'ın tahliye yolu açılmıştı.