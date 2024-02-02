Davut Gül, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'yu kabul etti

İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

İstanbul'da aday olduğu 31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Kavuncu, sosyal medya platformu X hesabından, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ettiğini duyurdu.

Kavuncu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'la gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımında, "Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon İstanbul'un en büyük ihtiyacı, bunun için de daha iyisi var. Sayın Gül'e, bizleri nazik şekilde ağırladıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.