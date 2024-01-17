Davutoğlu iktidara seslendi: 2024 ile ilgili çok derin kaygılar taşıyoruz

Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2024 yılı ile ilgili çok derin kaygılar taşıdıklarına vurgu yaparak iktidara çağrı yaptı. Davutoğlu, "Bu ülkeyi yönetme sorumluğunu üstlenenlere sesleniyorum; Gelişen her olayda muhalefeti mahkum etmek, muhalefeti kutuplaştırmak gibi sıradan, banal bir politika yerine doğru dürüst bir değerlendirme yapın" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "2024 ile ilgili çok derin kaygılar taşıyoruz. Bu ülkeyi yönetme sorumluğunu üstlenenlere sesleniyorum; Gelişen her olayda muhalefeti mahkum etmek, muhalefeti kutuplaştırmak gibi sıradan, banal bir politika yerine doğru dürüst bir değerlendirme yapın" dedi.

Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkeyi yönetenlere, ülke, dünya için kaygı duyanlara seslenmek istediğini ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını onurla kutlayıp ikinci yüzyılın ilk yılına da umutla girmek isterdik. Maalesef Cumhuriyetimizin 100. yılı büyük acılarla geçti. 6 Şubat depremi, terör saldırıları, artan ve derinleşen yoksulluk, emeklilerimizin içler acısı hali, tarımda geldiğimiz düzey bizi üzdü. Ümit ederdik ki 2024 daha iyi başlasın. 2024 ile ilgili çok derin kaygılar taşıyoruz. Bu ülkeyi yönetme sorumluğunu üstlenenlere sesleniyorum; Gelişen her olayda muhalefeti mahkum etmek, muhalefeti kutuplaştırmak gibi sıradan, banal bir politika yerine doğru dürüst bir değerlendirme yapın. Uluslararası düzen sarsılıyor. Rusya-Ukrayna iki yıldır savaşıyor, 100 günü aşkın süredir bir soykırım sürüyor Gazze'de. İngiltere ve Amerika Yemen'e harekat yaptı tam da bizim askerlerimizin şehit olduğu günlerde. İran Erbil'i bombaladı, İsrail Lübnan'a saldırıda bulundu. Bu resmi görmeden, anlamadan terör olayını muhalefeti köşeye kıstırmak için bir fırsat gibi görenler dünyayı da okumuyorlar, bu milletin geleceğini de düşünmüyorlar, 2024'de bizi bekleyen büyük krizleri de göremiyorlar."

"MUHALEFETE DÖNÜK BİR SALDIRI BAŞLADI"

Asker kayıplarının ardından muhalefete dönük bir saldırı başladığını söyleyen Davutoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanki bütün Türkiye'nin güvenliği muhalefetten soruluyormuş gibi ve arkasından Meclisimizde bir bildiri savaşı neredeyse başlıyor. İktidar ve ortağı bildiri hazırlıyor. Ona karşı farklı düşünen partiler farklı bildiri hazırlıklarına girişiyorlar. Yine bunu yaşadık. Taktiksel bildiri savaşı yürürken Grup Başkanımız Selçuk Özdağ ve arkadaşlarımızın getirdiği öneriyle bu farklı bildiriler başkanlık tezkeresine dönüştürüldü ve TBMM'den tek bir ses çıktı. Şu bilinsin; Bizim grubumuz bölmeye, ayrıştırmaya değil birleştirmeye, gönülleri, yürekleri bir araya getirmeye ayarlıdır ve bu milleti birleştirecek olan, TBMM'nin güçlü sesi de Saadet-Gelecek grubudur."

EMEKLİ ZAMMINA TEPKİ

Emekli maaşlarına yapılan zammı da eleştiren Davutoğlu, 2016'da emekli maaşının asgari ücretin 1,2 misli olduğunu, bugün ise 20-22 bin lira seviyesinde bulunması gerektiğini dile getirdi. Davutoğlu, "'2024 yılı emekliler yılı' denmişse, Allah muhafaza, Allah uzun ömür versin ama 'gömme yılı' demektir" ifadesini kullandı.