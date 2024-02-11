Defne İçin Sol İttifak'tan açıklama: TİP kendini sürecin dışına taşıdı

Hatay Defne'de 'Sol İttifak' kararı alan oluşumlar ortak açıklama yaparak ittifakın çatı partisi olan TİP'in kendini ittifak dışına taşıdığı belirtti. Açıklamada "TİP bizi ortaklaştıran ve sosyalist bir alternatife kapı aralayan bu olguyu hiçe sayarak, karşı çıktığımız siyaset anlayışının kriterlerini esas alan ve aylar önce ortaya koyduğumuz açık itirazlarımızı dikkate almayan bir aday tercihinde bulunmuştur. Böylece de kendi kendini sol ittifak sürecinin dışına taşımıştır" denildi.

Defne İçin Sol İttifak'ın 7 bileşeni Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tüm itirazlara rağmen kendi adayını belirlediğini açıklayarak çatı partisi olan TİP'in ittifak dışında kaldığını açıkladı.

EMEP, Halkevleri, Toplumsal Özgürlük Platformu, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Bağımsız Defne Hareketi, Beytulma ve Defne Gönüllüleri Grubu'nun yaptığı ortak açıklamada; TİP'in "Karşı çıktıkları siyaset anlayışının kriterlerini esas alan ve aylar önce ortaya koydukları açık itirazlarını dikkate almayan bir aday tercihinde bulunduğu" belirtildi.

"Defne İçin Sol İttifak sürecine dair kamuoyuna zorunlu açıklama" başlıklı açıklama şöyle:

"Defne İçin Sol İttifak sürecine dair yaşananları başta Defne halkı olmak üzere kamuoyuyla paylaşmak bizler açısından zorunlu bir hal almıştır.

6 Şubat depremleri sonrası Hatay’ın ve Defne’nin içinden geçtiği zorlu süreç de kentin yeniden inşa edilmesinde sorumluluk alan sosyalistler, bağımsız yerel inisiyatifler ve gönüllülerle birlikte Aralık ayında bir yerel yönetim çalıştayı düzenledik. Bu çalıştayda ortaya koyduğumuz ilke ve program ışığında, 28 Aralık’ta “Defne biziz, yönetende biz olacağız” diyerek Defne İçin Sol İttifak’ı kurduğumuzu kamuoyuna deklare ettik. Bu birliktelik ve program Defne’nin geleceği için büyük bir umut doğurdu.

Defne için sol ittifak, depremden sonra bir yıl boyunca sosyalistlerin, devrimcilerin halkla iç içe yürüttüğü dayanışma seferberliğine, bu seferberlik karşısında halkın sosyalistlere yönelik “birleşin ve Defne’de değişim için seçenek oluşturun” çağrısında somutlaşan teveccühüne ve Yerel Yönetim Çalıştayı’nda açığa çıkan, halkın özneleştiği bir başka siyasal müdahaleyi gerçekleştirme iradesine yaslanıyordu. Bu durum seçilecek adayın kim olup olamayacağına dair kriterleri de ortaya koyuyordu. Ne var ki TİP bizi ortaklaştıran ve sosyalist bir alternatife kapı aralayan bu olguyu hiçe sayarak, karşı çıktığımız siyaset anlayışının kriterlerini esas alan ve aylar önce ortaya koyduğumuz açık itirazlarımızı dikkate almayan bir aday tercihinde bulunmuştur. Böylece de kendi kendini sol ittifak sürecinin dışına taşımıştır.

"İTTİFAKIN HER BİR BİLEŞENİ TÜM OLANAKLARINI KENT İÇİN SEFERBER EDECEK"

Defne ilçesinin deprem sonrasında yaşadığı devasa sorunlar ortada dururken, yerel yönetim neredeyse sırra kadem basmışken, halk sosyalistlerden birlikte ortak bir adım atmasını beklerken, çatı partisi olarak belirlediğimiz Türkiye İşçi Partisi, bu sürecin sorumluluğunu taşıyamamıştır.

Defne için sol ittifak bileşenleri olarak, Türkiye İşçi Partisi’nin aksine üzerimize düşen sorumluluğun salt seçim odaklı olmadığının bilincinde hareket edeceğiz. Defne halkının seçeneksiz değildir. Bizler Defne halkıyla birlikte, şehrin yeniden inşası, insana ve doğaya yaraşır bir gelecek için seçim süreçlerini aşan bir çalışmayı canla başla sürdüreceğiz.

İttifakın her bir bileşeni ne olursa olsun tüm olanaklarını, deneyimlerini ve araçlarını bu kentin yeniden inşa edilmesi için seferber edecek, Defne halkının omuz başında olmaya devam edecektir.

Defne’nin sol, sosyalist, demokratik bileşenleri olarak, Defne için Sol İttifak’ın ilke ve ortaya koyduğu programdan asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna ilan ediyoruz.

Defne Biziz, Biz Defne’yiz.

Yöneten de biz olacağız!

Emek Partisi, Halkevleri, Toplumsal Özgürlük Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Bağımsız Defne Hareketi, Beytulma, Defne Gönüllüleri Grubu."