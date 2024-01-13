‘Değerli dost’a bir ihale daha

Malatya’da yapılacak deprem konutlarının ihalesi, eski AKP’li Bakan Hüseyin Çelik’in “Değerli dostum” dediği müteahhit Nazmi Coşar’ın şirketine verildi. Şirket 2 milyar 97 milyon 500 bin TL kazanacak.

Uğur ŞAHİN

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu kentlerde yapılacak yeni konutların ihaleleri “yabancı”ya gitmiyor. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GYO) Malatya’da depremzedeler için yapılacak konut projesi için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim yaptı. Buna göre, “Malatya Merkez 2. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” Leda Yapı isimli şirkete verildi. Emlak Konut GYO ile söz konusu şirket arasında önceki gün 2 milyar 97 milyon 500 bin TL’lik bir sözleşmeye imza atıldı.

Bu şirketin ortaklarından biri, AKP’nin kurucularından olan eski Bakan Hüseyin Çelik’in “Değerli dostum” dediği müteahhit Nazmi Coşar. Çelik, iktidara yakınlığıyla dikkat çeken iş insanı Coşar’ın oğlunun nikâh şahitliğini de yapmıştı. Ayrıca Coşar, 2019’da RTÜK Başkanlığı görevine getirilen Ebubekir Şahin’i de makamında ziyaret etmişti.

İLK İŞİ DE DEĞİL

Ankara merkezli şirket, daha önce aldığı bir başka deprem ihalesiyle gündeme gelmişti. Aynı zamanda Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nda Yönetim Kurulu üyeliği yapan Coşar’ın şirketi, Maraş’ta depremzedeler için yapılacak 738 konutluk projenin de ihalesini kazanmıştı. 1 milyar 258 milyon 729 TL yaklaşık maliyet hesaplanan proje, özel olarak davet edilen Leda Yapı'ya 1 milyar 260 milyon TL'ye verilmişti.

Leda Yapı, bunların dışında kamu kurumlarının 32 ihalesini üstlenmiş bir şirket. Sadece Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 26 ihalesini alan firmanın bu ihaleler kapsamında imzaladığı sözleşmenin tutarı, 8 milyar 158 milyon 339 bin TL.