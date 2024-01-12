Deprem ihalesi İlim Yaymacıya

Bir deprem ihalesi daha ‘tanıdığa’ gitti. Emlak Konut’un ‘Hatay Antakya 3. Etap Kazı ve Zemin İyileştirme İşi’nin ihalesi, Bilal Erdoğan’ın başkan olduğu İlim Yayma Vakfı’nın kurucularından Özbek’in şirketine verildi.

Uğur ŞAHİN

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 11 ay geçerken kentlerin yeniden kurulmasına ilişkin ihaleler ‘tanıdık’ firmalara gitmeye devam ediyor. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (GYO) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre, Hatay’daki 570 milyon 700 bin TL’lik hafriyat ve zemin düzeltme işi UNTD İnşaat A.Ş.’ye gitti. İktidara yakın Cevahir Yapı’ya da 648 milyon TL’lik ihale verildi.

“Hatay Antakya 3. Etap Kazı ve Zemin İyileştirme İşi” için UNTD İnşaat ile Emlak Konut arasında önceki gün 570 milyon 700 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Üstelik bu ihale, şirketin aldığı ilk deprem ihalesi de değil. Adıyaman’a yapılacak deprem konutları için düzenlenen ihale de 4 milyar 297 milyon TL’lik maliyetle UNTD İnşaat Şirketi’ne gitmişti.

UNTD İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Özbek, yardımcısı ise Bilal Şahinyılmaz. Şirketin sahibi Şenol Özbek, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’nın kurucularından. Özbek ayrıca şu an İlim Yayma Vakfı’nın mütevelli heyetinde ‘üye’ olarak bulunuyor.

ERDOĞAN AZARLAMIŞTI

UNTD İnşaat Kanal İstanbul güzergâhındaki 3.6 milyon metrekarelik dev arazinin ihalesini almasıyla gündeme gelmişti. THY ve Emlak Konut'un inşa edeceği konut projesinin ilk etabının ihalesi için UNTD İnşaat ile 3,4 milyar liralık sözleşme imzalanmıştı. Özbek, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma töreninde azarladığı müteahhit olarak biliniyor. Erdoğan'ın inşaatın 36 ayda bitirileceğini aktaran müteahhide, “Bu müteahhidi değiştirelim. Sen Kanuni Sultan Süleyman”ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye'yi ne kadar zamanda bitirdi” sözleri gündem olmuştu.

CEVAHİR’E 648 MİLYON TL

“Hatay Antakya 2. Etap Kazı ve Zemin İyileştirme İşi” de Cevahir Yapı’ya verildi. Şirket ile Emlak Konut GYO arasında dün sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedeli ise kayıtlara 648 milyon TL olarak geçti. Cevahir Yapı, iktidarla olan yakın ilişkisiyle biliniyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Cevahir’in oğlu İslam Cevahir’in nikâh şahitliğini 2010’da dönemin Başbakanı olan Erdoğan yapmıştı. Cevahir Yapı’nın ortakları arasında 2002’de AKP’ye katılan ve 2015 yılında yaşamını yitiren İbrahim Cevahir de bulunuyordu. İbrahim Cevahir’in de cenazesine Erdoğan da katılmıştı.

Ayrıca Emlak Konut GYO, “Hatay Antakya 1. Etap Kazı ve Zemin İyileştirme İşi”nin Kiska-Kom İnşaat ile Çetin Sezgin İş Ortaklığı’na verildiği duyurdu. Emlak Konut ile söz konusu iş ortaklığı arasında 522 milyon 660 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Kiska-Kom İnşaat, İstanbul Taksim’de bulunan The Marmara Oteli’nin de sahibi olan Gürsel ailesi tarafından kurulmuştu. The Marmara Oteli, 16 Haziran 2019’da eski Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’yla yapacağı yayın öncesinde Küçükkaya’nın görüntülerini iktidara yakın medyaya servis etmesiyle gündeme gelmişti. Emlak Konut’un ihale ettiği “Hatay Antakya 4’üncü Etap Kazı ve Zemin İyileştirme İşi”ni de Torkam İnşaat aldı. Şirket ile Emlak Konut arasında 555 milyon 171 bin TL’lik sözleşme imzalandı.