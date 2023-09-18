Değişim için gözler kongrelere çevrildi

CHP’de Ankara İl Kongresi 24 Eylül’de, İstanbul İl Kongresi ise 8 Ekim’de gerçekleştirilecek. 268 delegenin ve il başkanlarının belirleneceği kongrelerin çok adaylı geçmesi bekleniyor. Kurultay içinse kasım ayı gösterildi.

BirGün/Ankara

Değişim sürecindeki CHP’de il kongrelerinin başlamasının ardından büyük kurultay hazırlığı da hız kazandı. Hafta sonu İzmir İl Kongresi ile örgüt ziyaretlerine başlayan Meclis Grup Başkanı ve genel başkan aday adayı Özgür Özel ile birlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi de kongrelere katılıyor. En önemli iki kongre ise 268 delege ile temsil edilecek İstanbul ve Ankara il kongreleri olacak. Bu kongreler için temaslar başladı.

CHP’de önceki gün düzenlenen çok adaylı İzmir İl Kongresi’ni mevcut il başkanı kazanırken bu kongrenin ardından gözler büyükşehirlerdeki diğer kongrelere çevrildi. Bu kapsamda kurultayda 72 delege ile temsil edilecek Ankara il örgütünün seçim tarihi netleşti. Mevcut il başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın aday olmama kararı aldığı kentte yeni il başkanı, il yönetimi ve kurultay delegelerinin belirleneceği kongre, 24 Eylül’de düzenlenecek. CHP Ankara İl Başkanlığı’na şimdiye kadar iki isim adaylığını açıkladı. Bu isimlerden ilki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sercan Çığgın oldu. Belediyedeki görevinden istifa eden Çığgın, partinin değişim sürecine katkı sunmak istediğini bildirdi.

Ankara’daki bir diğer aday, eski il yöneticisi Ümit Erkol oldu. Erkol’a bazı ilçe belediye başkanlarının destek verdiği ancak Çığgın’ın yine de bir adım önde olduğu iddia edildi. Adaylığı hakkında konuşan Erkol, “Türkiye’yi bu zor durumdan çıkartacak CHP’dir. Cumhuriyet Halk Partisi’ni de ayağa kaldıracak olan örgütsel irade ve tabanın birlikteliğidir. Hep birlikte ayağa kalkacağız ve hedefimize doğru ilerleyeceğiz” dedi.

İSTANBUL’DA DÖRT İSİM

Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi yasaklı olması nedeniyle CHP’de İstanbul İl Başkanı da kesin olarak değişecek. Kurultayda 196 delege ile temsil edilecek İstanbul’un “ortada” olduğu öne sürülüyor. Değişim isteyen kesimler de genel merkez yönetimi de İstanbul il örgütü için iddialı olduklarını kaydediyor. İstanbul il başkanlığı içinse çok sayıda isim konuşuluyor. Bu isimler arasında eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Eski İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar ve CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in adı öne çıkıyor. Eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de bir süre önce il başkanı adayı olarak konuşuluyordu. İstanbul İl Kongresi’nin 8 Kasım’da gerçekleştirilmesi bekleniyor. 38’inci Büyük Kurultay’ın ise kasım ayında olabileceği, son kararın gelecek ay Parti Meclisi tarafından verileceği ifade edildi.

İŞÇİ HAREKETİNDEN UZAKLAŞIRSAK KÜÇÜLÜRÜZ

Önceki gün İzmir İl Kongresine katılan CHP Genel Başkan adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Konya 38. Olağan İl Kongresi’nde de açıklamalarda bulundu. Özel’in açıklamalarında öne çıkanlar şunlar: "Bu belgeyi açıkladığımdan beri, aklına fikrine güvendiğimiz arkadaşlarımızla dünyada sol, sosyal demokrat partiler nasıl başarmışlar, nasıl zayıflamışlar inceliyoruz. CHP’nin 1970’lerde işçi sendikalarıyla etkileşen, onlara güç veren, örgütlenmenin önünü açan yaklaşımını biliyoruz. İşçi hareketlerini konuşmayan, sendikal mücadeleyi konuşmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi; yanında, sağında, solunda olduklarına benzeyen bir CHP; onlardan farklı olmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi her geçen gün biraz daha küçülür, biraz daha yok olur. Sizler, bu salondan çıkıp, köylerinize, beldelerinize ve mahallelerinize gittiğinizde bu salondaki ruhu, 5 Kasım’da Ankara’da doğacak ve yükselecek ruhu, değişimden gelen enerjiyi, o enerjinin getireceği özgüveni, ilçenize, beldenize ve köyünüze taşıdığınızda işte değişim orada başlayacak. Bu örgütü hep beraber ayağa kaldıralım."

TARİHİ GÖREV VURGUSU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlediği üye katılım törenine katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada ‘bizim bir kusurumuz var’ dedi. Şu ifadelere yer verdi: “Biz bunları geniş kitlelere aktaramadık. Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini dinlemedik. Onun sorunlarını nasıl çözeceğimizi yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla bizim tarihi bir görevimiz var. Çalınmadık kapıyı çalmak zorundayız. Derdi olan insanın derdini dinlemek zorundayız. Onun derdine ürettiğimiz çözümleri ona aktarmak zorundayız. Böyle bir tarihi görevimiz var."

ÖZGÜR ÇELİK’İN ADI ÖNE ÇIKIYOR

Eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de bir süre önce il başkanı adayı olarak konuşuluyordu. İstanbul İl Kongresi’nin 8 Kasım’da gerçekleştirilmesi bekleniyor. 38’inci Büyük Kurultay’ın ise kasım ayında olabileceği, son kararın gelecek ay Parti Meclisi tarafından verileceği ifade edildi.

TARİHLER NETLEŞİYOR

CHP’de diğer bazı il kongrelerinin tarihleri şöyle: Mersin, Antalya ve Muğla 23 Eylül; Denizli, Edirne, Kars ve Balıkesir 24 Eylül; Erzurum 1 Ekim, Adana 7 Ekim; Kastamonu ve Kırklareli 8 Ekim.