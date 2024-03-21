Değişim rüzgârı en soldan esiyor

Mehmet Emin KURNAZ

Türkiye, genel seçimlerin ardından henüz bir yılı doldurmadan ve üstelik muhalefet partilerinin içine hapsolduğu adaylık tartışmalarının gölgesinde bir kez daha sandık başına gidecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay başta olmak üzere pek çok büyükşehir seçimlerin ana gündem maddesi haline geldi. Ülkenin en kuzey doğusu ise farklı bir atmosfere sahne oluyor.

Artvin’in Gürcistan sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı’na komşu Kemalpaşa ilçesinde SOL Parti belediye başkanlığına iddiasını koydu. Sol damarın en güçlü olduğu bölgelerden olan Kemalpaşa’da seçim yarışı 20 yıldır belediyeyi yöneten CHP ile köklü bir değişim isteyen sosyalistler arasında geçiyor. İzlenimlerimizi aktarmak üzere bölgeyi gezdik. SOL Parti’den Belediye Başkan Adayı olan Harun Vayiç’in yanı sıra ilçe halkı ve esnafla sohbet ettik.

Hopa’dan Kemalpaşa’ya geçmek için minibüse bindiğimizde şoförün Kemalpaşalı olduğunu öğrenip sohbete başlıyoruz. Çay meselesini soruyorum. “Eskiden Gürcüler gelir çalışırdı, şimdi gelmiyorlar” diyor. Peki tersine göç var mi diye soruyorum. “Şimdilik işçi olarak bizden giden pek yok ama bu kriz biraz daha sürerse buranın halkı oraya çalışmaya gidecek, yani o hale gelindi” diyor.

9 bin nüfuslu Kemalpaşa’nın belediye meydanına geliyoruz. Burada Hopa’dakinden daha yoğun bir seçim atmosferiyle karşılaşıyoruz. Tüm binalar ve meydan seçim ofislerine dönüşmüş halde. CHP ve SOL Parti'nin yanı sıra AKP ve İYİ Parti bayrakları gözüme çarpıyor. Kemalpaşa bir dönem haricinde hep CHP tarafından yöneltilmiş. Şu an CHP ve SOL Parti iddialı. Meydanı gezip kahvehaneden bozma seçim ofisine geliyoruz. Burada soba başında çay içmeye gelmiş birkaç kişi sohbet ediyor, muhabbete dahil oluyoruz.

YURTTAŞ TEPKİLİ

İlçenin çözülmeyi bekleyen onlarca sorunundan bahsediyorlar. Kadın ve gençler için hiçbir sosyal tesis yapılmadığını, erkeklerin kahvehaneler dışında, kadın ve gençlerin ise neredeyse hiç sosyalleşecek alanı olmadığını söylüyorlar. Kemalpaşa’nın ilçe olmasına rağmen hala köy havasında kaldığını vurguluyorlar. Rakip adayı sorduğumuzda liyakatsiz işe alımların olduğunu, bundan rahatsızlık olduklarına dikkat çekiyorlar. Kemalpaşa gibi gerek 12 Eylül öncesi gerekse bugün son derece politik bir halkın, en çok eleştirilen tarzda, AKP baştaymış gibi yönetilmeyi hak etmediğini vurguluyorlar. Diğer sol ve sosyalist partilerin de resmi bir ittifak olmaksızın sandıkta solun ortak adayı olarak SOL Parti’yi destekleyeceklerini duyuyoruz.

Ardından SOL Parti adayı Vayiç’le buluşuyoruz. Vayiç uzun süre kooperatif mücadelesinden gelen Kemalpaşa halkının tanıdığı, sevdiği bir isim. Çay bölgenin en önemli geçim kaynaklarından. Yaklaşık 600 üyesi olan kooperatif, Kemalpaşa halkının geliri için kritik bir öneme sahip. Kooperatifte bir dönem işler pek yolunda gitmemiş. Vayiç’le birlikte 10-12 yıl içinde kooperatifin üreticiye olan borçlarının kapatıldığını önceki sohbetlerimizde duymuştuk. Vayiç üzgün, kısa bir süre önce babasını kaybetmiş. Baş sağlığı dileyip çalışmalarını soruyoruz. Vayiç bize özellikle ‘üretim meclisleri’ ve ‘kooperatif yönetim meclisleri’ kurarak kooperatifi ayağa kaldırdıklarını çay emekçilerine ciddi bir katkı sağladıklarını söylüyor.

MECLİSLER KURULACAK

Vayiç SOL Parti olarak kendi iddialarını, “bizim derdimiz bir kişiye seçim kazandırmak değil, başka bir siyaset yapma, başka bir yönetim biçimini inşa etmek” olarak tanımlıyor. Geçmişte Terzi Fikri’yi ve Fatsa örneğini hatırlatıyor. Kooperatif meselesinde olduğu gibi kuracakları meclislerin halkın yönetime doğrudan dahil edeceğine dikkat çekiyor. “Mahalle meclisleri, kadın meclisleri, gençlik meclisleri gibi meclislerle söz, yetki, karar Kemalpaşa halkında olacak” diyor. Vayic’in bu aralar kırgınlığı, öfkesi kendisinin son anda adaylıktan çekileceği yönünde yayılan dedikodular. “Ne yaptıksa bu dedikodulardan ve bel altı siyaset yapma biçiminden vazgeçiremedik bazı insanları” diyor. Sosyalistler olarak Kemalpaşa’nın değişimi için mücadele ettiklerini belirterek kazanacaklarını vurguluyor.

BURALAR BİZDE

Sohbetin ardından BirGün Tv’ye spot çekimi için yeniden Kemalpaşa sokaklarına geliyoruz. Elimizde kamerayı gören bir amca yaklaşıp “Nereden geldiniz” diye soruyor. “İstanbul’dan seçimin nabzını tutmaya” geldik diyoruz. “Buralar bizde merak etmeyin asıl siz İstanbul’u onlara vermeyin” cevabını alıyoruz.