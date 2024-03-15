Değişim umudu Kemalpaşa’da

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde çalışmalarını sürdüren SOL Parti, halkın sorunlarını dinledi. Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç, “Değişimi başlatıyoruz” dedi.

Haber Merkezi

Belediye başkanlığı için Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde aday çıkaran SOL Parti, seçim çalışmalarını sürdürüyor. SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Vayiç, Belediye Meclis Üyesi Adayı Tülin Şimşek ve partililerden oluşan heyet esnafı ve yöre halkını ziyaret ederek halkın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

Çalışmalarını BirGün’e değerlendiren SOL Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Vayiç, “Son 35 yılın, 30 yılını CHP’nin yönettiği bir ilçeden söz ediyoruz. Bu otuz yılın sonunda en basitinden çocukların oynayacağı bir parkın, insanların sosyalleşeceği, oturabileceği olmadığı bir gerçekle karşıyayız. Karadeniz’in en güzel sahillerinden birisine sahip olmamıza rağmen Kemalpaşa ile sahil ve deniz arasında en ufak bir bağ kalmamış durumda. Üretilen ürünlerin değerlendirmesi bir yana tonlarca narenciye çürümeye terk edilmiş durumda” dedi.

KOOPERATİFLER KURACAĞIZ

Kemalpaşa’da değişime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vayiç, “Bu değişimi gerçekleştirecek devrimci bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Bunun için adayız. Attığımız her adımda bu değişim talebinin gençlerinde, kadınlarında toplumun kesimlerinde görüyoruz. Kemalpaşa halkı birbirine benzer düzen partilerinin böyle bir değişimin muhatabı olmayacağını görüyor, değiştirmek için bizzat kolları sıvamış durumda. SOL Parti olarak gençlerin, kadınların, esnafların, üreticilerin kendi meclisleriyle doğrudan. Yönetime katılacakları bir demokrasiyi inşa edeceğimiz süreci bugünden halkın değişim talebiyle adım adım başlattık. Bugüne kadar yürüttüğümüz mücadelede nasıl üreticilerin sorunlarına sahip çıkmak üzere çay kooperatifine hayat verdiysek, önümüzdeki süreçte de çürümeye bırakılmış narenciyeyi de kadınların el emeği göz nuru üretimlerini de kooperatifler eliyle hayata geçireceğiz. Her adımımızda bu yeni başlangıcın heyecanını daha çok hissediyoruz, başaracağımıza inanıyor, hep birlikte yeni bir dönem başlatacağımızı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Meclis Üyesi adayı Tülin Şimşek ise, “Ben bir çay üreticisiyim, ben bir anneyim, ben bir aşçıyım, ben bir temizlikçiyim, ben bir işçiyim, kadının gücü olduğu sürece bütün zorlukların üzerinden gelir. Gerici zihniyetlerin, kadınlar üzerindeki baskılara başkaldıran güçlü kadınların olduğu Kemalpaşa’da değişimin öncüsü de kadınlar olacak. Kemalpaşa’da artık geç kalınmış değişimi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Bölgeye ziyaretlerini değerlendiren SOL Parti Sözcüsü İşleyen ise şunları aktardı: “Mücadele izlerimizin güçlü olduğu Kemalpaşa’da, bu mücadelenin onuruyla halkın karşısındayız. Kemalpaşa’nın da ülkenin de yeni bir umuda ihtiyacı var. Neşesini ve umudunu kaybetmiş, iktidarı ve muhalefetiyle hepsinden yorulmuş ve bıkmış insanların umut arayışının Kemalpaşa’daki adresi SOL Parti oldu. Burada bir değişim ihtiyacı kadar bir değişim heyecanına da tanık oluyoruz. Bu sadece bugüne ait bir şey değil burada üreticinin sömürülmesine, derelerin ormanların yağmalanmasına karşı mücadelelerimiz üzerinden yükseliyor. Fikri Sönmez, Fatsa belediye başkanı adaylığı sırasında yaptığı bir konuşmada “bizim vaadimiz devrimci yolumuzun ışığıdır” diyordu, evet bugün de bizim vaadimiz devrimciliğimizin ışığından, mücadelemizin kendisinden başka bir şey değil. Kemalpaşa’da parlayacak umut bütün ülkenin de umudu olacak.”