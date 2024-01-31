‘Değişim’in tek anahtarı solda

Ülke yangın yeriyken adaylık tartışmalarına sıkışan CHP, ‘değişim’ söylemiyle itiraz ettiği siyaset biçimiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kaldı. CHP dahil tüm demokratik muhalefet için tek çare dümeni sola kırmak.

Mehmet Emin KURNAZ

Muhalefet, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçim öncesi bir kez daha sandık odaklı tartışmalara hapsoldu. İktidar ülkeyi her alanda uçurumun kenarına sürüklerken iktidarın çizdiği sınırlarda muhalefet etme yarışına giren İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Zafer gibi ‘muhalefet’ partileri dümeni iyice sağa kırdı. Bu partilerin gözü o kadar döndü ki hedefe sadece CHP’yi koymaya başladılar.

Mayıs 2023 seçimlerinde yaşanan yenilginin ardından ‘değişim’ söyleminin öne çıktığı CHP, bir yandan iktidarın DEM Parti üzerinden başlattığı salvolara karşılık vermeye çalışıyor, diğer yandan da muhalefet cephesinde yaşanan yarılmayı anlamaya çalışıyor. Diğer bir taraftan ise yerel seçim öncesi aday belirleme sürecinin yarattığı sarsıntıyla baş etmeye çalışıyor.

Özgür Özel liderliğindeki CHP, iktidar tarafından en çok “terör ve Kürt sorunu” meselesinde sıkıştırıldı. Ama çok fazla geri adım atmadı. Pençe Kilit operasyonlarının ardından iktidar ve bir kısım sağ muhalefetin ortak bildirisine imza atmayarak sorumluların ardına dizilmeyi reddetti. Ama aynı CHP, İsveç’in NATO meselesine ise ‘hayır’ demeyip geleneksel duruşunu tekrarladı.

SEÇİM İLK SINAV

Özgür Özel liderliğindeki CHP’nin sınavı 31 Mart yerel seçimleri olacak. Yeni CHP yönetimi burada da geleneksel yöntemlerin çok ötesine geçmedi ya da geçemedi. İstanbul’un bazı ilçeleri, İzmir, Hatay, Antalya gibi pek çok il ve ilçede adaylık tartışmaları partinin değişim vizyonunun çok üstüne çıktı. Özel’in İzmir adayları ile ilgili “değişim arayanlar buraya baksın” sözünü Hatay’da aynı özgüvenle tekrarlayamaması da eleştiri konusu oldu.

SOL TARAF BOŞ

CHP itiraz ettiği siyaset biçimiyle bir daha yüzleşmek zorunda kaldı. Yıllarca belediye başkanlığı koltuğuna oturan kimi isimler, aday gösterilmeyince partiyi yerden yere vururken etnik ayrımcılığa uğradıkları iddiasını öne sürdü. Partinin bir dönem öne çıkmış bir başka ismi, aday gösterilmesini istemediği bir başkan adayına yönelik geçmiş dönemdeki Cengiz Holding iddiasını aday gösterildiği anda ifşa etti.

Öte yandan ülkede milyonlar geçim sıkıntısı, artan yoksulluk, gericilik kuşatması, ÇEDES, yargıya yönelik müdahale, emeklilerin hak talebi gibi pek çok yakıcı krizle boğuşuyor. Sol muhalefetin önünde toplumsal taleplerin sesi olabileceği geniş bir alan açılıyor. CHP’nin bugüne kadar bu alanı güçlü bir şekilde doldurduğunu söylemek mümkün değil. Bu alanlara dair tereddütlü bir dil varlığını sürdürüyor. Sahici bir politik program ve siyaset yapma biçiminin inşa edilmediği her durumda son Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine benzer sonuçların kaçınılmaz olduğu ortada. Son süreçte bir bütün olarak CHP gündemini meşgul eden tartışmaların, önceki dönemlerin ezberinden farklı olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek, sahici bir değişim için önemli ipuçları sunuyor.

CHP dahil tüm demokratik muhalefet için tek ve doğru çıkış yolunun dümeni sola kırmaktan, toplumsal talepleri kucaklamaktan geçtiği görülüyor.

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SOYER’DEN ‘NEZAKETSİZLİK’ YORUMU

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeniden aday gösterilmedi. Aday gösterilmemesi üzerine Tunç Soyar sosyal medya hesabından geniş bir açıklama yayımladı. Aday gösterilmeyeceğine dair kararın kendisine MYK toplantısından 5 dakika önce bildirildiğini belirten Soyer bunun siyasi nezaketsizlik olduğunu kaydetti. Karar alınırken partide eğilim yoklaması yapılmadığını, sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin de alınmadığını belirten Soyer kararın adil olmadığını savundu. Cemil Tugay’ın ismini toplam altı saat süren MYK ve PM toplantıları ile belirledi. Genel Merkez’in, "Dengeli liste" düşüncesi doğrultusunda büyükşehir için belirlenen Cemil Tugay’ın yanı sıra İzmir’in 30 ilçesinin adayları da belirlendi. CHP Lideri Özgür Özel, "Değişim nerede?’ diyen İzmir’e baksın" ifadelerini kullanırken CHP, İzmir’deki 21 ilçede adaylarını değiştirdi. Parti kaynakları Tugay’ın, “Genel merkezde hiçbir taraftan yana olmaması, ortada durması” nedeniyle belirlendiğini savundu. Anket sonuçlarından da iyi çıktığı belirtilen Tugay’ın adaylığı belirlenirken “Dengelerin gözetildiği” kaydedildi.