DEM Parti açıkladı: Başak Demirtaş adaylık başvurusu yaptı mı?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı için resmi başvuru yapmadığını belirterek, "Başak arkadaşımızın yaptığı açıklamanın kendisi bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Sehalattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın resmi adaylık başvuru yapıp yapmadığı sorulan Koçyiğit, "Sanırım bir yanlış anlaşılma var aslında. Bir polemik konusu oldu bu sosyal medyada. Başak arkadaşımızın yaptığı açıklamanın kendisi bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir" dedi.

"O anlamda ekstra bir başvuruya ihtiyaç duymuyoruz" Koçyiğit, "Evrak anlamında söyleniyor sanırım? Böyle bir başvurusu yok" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, "Zaten yaptığı açıklama da bir başvurudur. Bu başvuruyu aldık ve kabul ettik. Bir sorun yok" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" demişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Demirtaş'ın olası adaylığı ile ilgili geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:

"Başak Demirtaş bizim yoldaşımız. 14-28 Mayıs seçimlerinde sahalarda seçimler için çalıştı. Başak Demirtaş bir yerden siyasete dahil olmak isterse elbette bu DEM Parti'dir. Aksi şaşırtıcı olurdu bence. Başak Demirtaş'ın kendisi de net bir şekilde ifade ediyor zaten, 'partimizden bana böyle bir öneri gelmedi diyor ama partimizden bana bir öneri gelirse ben hazırım' diyor. Başak Demirtaş'ın orada şöyle bir vurgusu var; 'Barış ve demokrasinin önünü açacağımıza inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım' diyor. Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin bir açıklama, şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Bir gün siyaset yapmak isterse, aday olmak isterse adres DEM Parti'dir."

Sosyal medyada, Başak Demirtaş'ın, İstanbul için resmi adaylık başvurusu yaptığı öne sürülmüştü.