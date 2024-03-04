DEM Parti adayı Beştaş’tan ‘İstanbul’da bireysel silahlanma’ açıklaması

DEM Parti İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, BirGün’ün gündeme getirdiği bireysel silahlanma artışına ilişkin haber üzerine “Pek çok vakanın İstanbul olması hiç tesadüf değil. Şehirde kimsenin kendini güvende hissetmediği bir olgu ile karşı karşıyayız!” değerlendirmesini yaptı.

BirGün, geçtiğimiz son 2 günde en az 12 silahlı saldırı olayları yaşandığını haberleştirmiş; Türkiye’de artan bireysel silahlanmaya dikkat çekmişti.

Buna yönelik haberi alıntılayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, silahlı saldırı olaylarının çoğunluğunun İstanbul’da gerçekleştiğine dikkat çekti.

Olaylar nedeniyle kentte kimsenin kendini güvende hissetmediğine vurgu yapan Beştaş, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bireysel silahlanma her geçen gün artıyor. Pek çok vakanın İstanbul olması hiç tesadüf değil. Şehirde kimsenin kendini güvende hissetmediği bir olgu ile karşı karşıyayız! Bireysel silahlanmanın engellenmesi adına pek çok yasama faaliyetinde bulunduk; iktidar kulak tıkadı. Ne zaman harekete geçeceksiniz! Bireysel silahlanma ile suç oranı arasındaki korelasyon değerlendirilmiyor. Cezasızlık politikası başka bir vehamet. Kadın cinayetlerinde erkeğin erkek egemen zihniyetçe affı; silaha olan talebi artırıyor. Hukuk devleti olmanın gerekleri yapılmadığı müddetçe, bireysel silahlanmaya dair gerekli tedbirler alınmadığı müddetçe bu ülkenin suç ülkesine dönüşeceği aşikar. Derhal bu konuda bir tutum ve önlem alınmalı. Kadınlar başta olmak üzere herkes risk altında!”

Bireysel silahlanma her geçen gün artıyor. Pek çok vakanın İstanbul olması hiç tesadüf değil. Şehirde kimsenin kendini güvende hissetmediği bir olgu ile karşı karşıyayız!

Bireysel silahlanmanın engellenmesi adına pek çok yasama faaliyetinde bulunduk; iktidar kulak tıkadı.

Ne… https://t.co/DSdy62gZI3 — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) March 4, 2024

BİREYSEL SİLAHLANMA OLAYLARI

Kısa süre önce yaşanan olaylardan bazıları şöyle:

• İstanbul Bakırköy’de oto yıkama çalışanlarıyla tartışan şüpheli, akşam saatlerinde aynı oto yıkamacıya gelerek silahla rastgele ateş etti. Olayda ölen olmazken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

• Kütahya’da husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 43 yaşındaki Hakan Zengin hayatını kaybetti, 1 kişi keserle yaralandı.

• İstanbul Sultangazi’de kiraladıkları cip içerisinden otomatik silahla rastgele havaya ateş açan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kaçtıkları sırada araçlarıyla kaza yapan şüpheliler, cipte silah ve bir miktar fişeği bırakıp kayıplara kaçtı.

• İstanbul Sultangazi’de motosikletle gelen iki kişi, hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı gerçekleştirdi. İki şüpheli yakalandı. Öte yandan silahlı saldırının suç örgütü lideri Volkan Rençber’in dayısının hayır yemeği verildiği sırada gerçekleştiği öğrenildi.