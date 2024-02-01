DEM Parti araştırması: Seçmen İstanbul'da aday istiyor mu?

Rawest Araştırma Direktörü Roj Giresun, DEM Parti'nin İstanbul'daki ve bölgedeki seçmenin büyük oranda ittifak istemediğini belirterek, ""İstanbul'da bu oranın yüzde 60'ların çok üstünde olduğunu söyleyebilirim" dedi. Rawest Araştırma'nın son anketinde, DEM Parti seçmenin İstanbul'da aday çıkarması gerektiğini söyleyenlerin oranı 69.6 idi.

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı siyasette tartışılmaya devam ediyor.

İstanbul adayı için HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi konuşulurken, parti tabanının da tavrı merak konusu oldu.

Rawest Araştırma Direktörü Roj Giresun, dün Halk TV'deki programda DEM Parti seçmeninin İstanbul'daki tavrına ilişkin konuştu.

Giresun, yaptığı değerlendirmede, "DEM Parti'nin tabanına sorduğumuz zaman İstanbul'daki seçmenine de, bölgedeki seçmenine de aslında taban büyük oranda ittifak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Oran da veren Roj Giresun, "İstanbul'da bu oranın yüzde 60'ların çok üstünde olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Giresun, şu değerlendirmelerde bulundu: "2019'da nazaran daha milliyetçi bir Türkiye var. Zafer Partisi'nin, İYİ Parti'nin, MHP'nin büyüdüğü, hatta AK Parti'nin milliyetçi gövdesinin genişlediği bir yer var. Kürt toplumu böyle bir okuma yapıyor. Bunun üzerine tek yolun ittifaklar olmadığını ifade ediyor."

RAWEST ARAŞTIRMA'NIN SON ANKETİ

Rawest Araştırma, 9-12 Ocak tarihli son anketinde DEM Parti seçmeninin İstanbul'daki tavrına ilişkin sonuçları paylaşmıştı.

Ankette katılımcılara, "Sizce DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkarmalı mı?" sorusu yöneltilmişti.

Katılımcıların yüzde 69.6'u "Evet, aday çıkarmalı" yanıtını vermişti.

"Hayır, aday çıkarmamalı" diyenlerin oranı ise 25.5 olmuştu.

Ankette, "DEM Parti'nin İstanbul adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu da yöneltilmişti.

Katılımcıların yüzde 34.3'ü Başak Demirtaş, 26.5'i Sırrı Süreyya Önder cevabını vermişti.